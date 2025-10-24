Slušaj vest

Poznata glumica Sloboda Mićalović sve češće deli delove svog života na društvenim mrežama, a njene objave uvek izazovu mnogo pažnje. Ovog puta Sloboda je svojim pratiocima pokazala delić porodične atmosfere i još jednom pokazala koliko joj je majčinstvo važno.

Na svom Instagram profilu, glumica je objavila crno-belu fotografiju iz kuhinje, pozirajući u potpuno opuštenom izdanju. Uz sliku je kratko napisala:

Sloboda Mićalović u kuhinji porodičnog doma, crno-bela fotografija uz poruku „Pre svega mama“ Foto: prinscreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

– Pre svega mama.

Sloboda i njen suprug, glumac Vojin Ćetković, imaju bliznakinje Milu i Veru, koje danas imaju 15 godina. Iako su odrasle uz roditelje glumce, devojčice se, barem za sada, ne vide u istom poslu.

– Mojoj deci je sve to zanimljivo. Način na koji one posle predstave ili filma analiziraju ono što su gledale često me zbuni. U tim godinama ja to nisam umela, iako mi je tata bio glumac. Ali, ne vide sebe kao glumice - ispričala je Sloboda, koju su ćerke jednom prilikom pratile i na crvenom tepihu.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju njihove ćerke:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović sa ćerkama Verom i Milom Foto: Damir Dervišagić

U nedavnom razgovoru za „K1“, glumica je priznala da su njene ćerke sada u „novoj fazi“.

– Bude se neke nove devojke u njima, razvijaju se karakteri i to treba pažljivo pratiti, ali sam jako zadovoljna - rekla je.

Porodični mir i ljubav kroz godine

Sloboda i Vojin su u braku od 2008. godine, a dve godine kasnije postali su roditelji bliznakinja. Njihov odnos traje već godinama, a glumica ne krije da brak sa Vojinom ima svoju dinamiku.

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović venčali su se 2008. godine Foto: Damir Dervišagić

– Imam sreću što je Vojin stariji deset godina i mnogo mirniji od mene. On je taj koji smiruje situacije. Živiš s cimerkom pa se posvađate, a kamoli sa suprugom. Naš brak je stabilan, pomalo napet i uzbudljiv – a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno, priznala je glumica.

Bonus video: Ivan Bosiljčić i Sloboda Mićalović pevaju u kafani