Dejv Bol, najpoznatiji po svom radu u bendu Soft Sel, preminuo je u 66. godini, objavio je njegov kolega iz benda Mark Almond.

U četvrtak je Almond, 68-godišnjak, u saopštenju potvrdio da je Bol preminuo u sredu.

Otkrio je da je smrt njegovog muzičkog partnera nastupila samo nekoliko dana nakon što su završili poslednji album svog benda.

Almond je u saopštenju rekao: „Teško je ovo napisati, a kamoli to obraditi, jer je Dejv bio u tako sjajnom emocionalnom stanju. Bio je fokusiran i tako srećan zbog novog albuma koji smo bukvalno završili pre samo nekoliko dana.

Dejv Bol Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Tužno je jer je 2026. trebalo da bude tako uzdižuća godina za njega, i utehu mi pruža činjenica da je čuo završeni album i osetio da je to sjajan rad. Dejvova muzika je bolja nego ikad.

„Njegove melodije i replike su i dalje nesumnjivo Soft Sel, ali je on uvek podizao muziku na viši nivo.

„Bio je divno briljantan muzički genije, i nas dvojica smo na zajedničkom putovanju skoro 50 godina.“

