Glumica Izbel Tejt koja se nedavno pojavila u prvoj epizodi serije "9-1-1: Nashville" preminula je u nedelju, 19. oktobra, u 23. godini života, prema njenoj čitulji.

Rođena i odrasla u Tenesiju, Tejt je opisana kao ljubiteljka životinja koja je "želela da promeni svet" i mnogo svog vremena posvećivala volonterskom radu.

"Izabel je bila puna energije, borac, nikada nije tražila izgovore zbog toga što je možda imala određeni invaliditetu odnosu na druge", navodi se u čitulji. "Takođe je bila veoma muzikalna - često je provodila sate pišući i snimajući pesme s prijateljima, a čak je i nekoliko objavila."

"Ono što je najviše volela bilo je da provodi vreme sa porodicom i prijateljima - uvek je bila duša svake zabave", nastavlja se u čitulji. "Njena sestra bila joj je najbolja prijateljica, a majka njen svetionik svetlosti."

Uzrok smrti nije objavljen. Tejt je ranije govorila o tome da boluje od progresivne neuromišićne bolesti, koja joj je dijagnostikovana kada je imala 13 godina. U objavi na Instagramu iz 2022. godine, objasnila je da to stanje "s vremenom slabi mišiće nogu", zbog čega je morala da koristi invalidska kolica, piše People.

"Ovo je za mene bilo teško putovanje, jer je prihvatanje pomoći i pomirenje s napredovanjem bolesti bilo izuzetno teško", napisala je tada. "Dok sam pokušavala da se izborim s tim, shvatila sam da sam na neki način izgubila sebe. Mrzela sam što me to nije samo fizički slomilo, već sam dozvolila da mi polako slama i duh."

Dodala je: "Nikada nisam očekivala da će mi se nešto ovakvo dogoditi - kao što većina nas ne bi. Ne znam zašto su mi u životu dodeljene ove karte, ali ne mogu to da promenim, pa sam odlučila da to prihvatim i da ne dozvolim da me definiše."

