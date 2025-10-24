Slušaj vest

Glumica Srna Lango oduvek važi za jednu od najnegovanijih dama domaće scene. Na svom Instagram profilu nedavno je podelila fotografiju na kojoj je pokazala novu, šik frizuru, a njeni pratioci nisu krili oduševljenje - kako njenim stilom, tako i besprekorno negovanim licem, iako gazi šestu deceniju života.

Na slici se Srna pojavljuje nasmejana i vedra, još jednom potvrđujući zašto važi za jednu od najšarmantnijih glumica kod nas.

Glumica je svojevremeno u emisiji kod Sanje Marinković rekla da ima dva divna bivša muža, a ova njena izjava bila je mnogima simpatična.

- Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj - rekla je Srna Lango koja je bila u braku i sa glumcem Irfanom Mensurom. Kada je naša čuvena glumica upoznala svog bivšeg supruga, istaknutog glumca Irfana Mensura, oboje su imali decu iz prethodnih brakova: ona sina Aleksu, on sina Filipa, a onda su dobili sina Pavla.

Klikom na link pročitajte zašto se Srna Lango tri puta šišala na ćelavo.

Na pitanje da li je spremna ne veliku transformaciju zarad uloge iz snova, nedavno je odgovorila:

- Već sam ih radila, i gojila se i mršavila i šišala, farbala u plavo... Bilo bi strašno kada bih vam rekla na šta sam i dan danas spremna za glumu da radim. To je toliko moje utočište, ta stvar koja se glumom zove u mom životu, da je neukusno koliko sam spremna za to da uradim. Naravno, treba nešto da isprovocira na papiru i vrsta uloge. Gojila sam se po 10 kilograma, mršavila 50 kilograma... Zabavlja me da se poružnim, uvek zamolim kad mi neko piše ulogu ako može da je grozna, gadna, blatnjava, ružna, da ima brkove...", otkrila je poznata srpska glumica.

