Ozloglašeni američki reper Šon Didi Kombs navodno je napadnut u zatvoru, kako tvrdi njegov dugogodišnji prijatelj Čarluči Finij.

Finij je za Dejli mejl otkrio da se Didi „probudio s nožem na grlu“ u svojoj ćeliji u Metropoliten zatvoru u Bruklinu.

– Ne znam da li se borio s napadačem ili su stražari reagovali, ali znam da se to dogodilo, izjavio je Finij, koji repera poznaje više od tri decenije.

Napad kao upozorenje

Paf Dedi
Paf Dedi

Prema njegovim rečima, napad nije bio pokušaj ubistva, već poruka zastrašivanja.

Da je napadač zaista hteo da ga povredi, Šon bi već bio ranjen. Trebala mu je samo sekunda da mu prereže grlo. To je verovatno bio način da mu poruči: „Sledeći put nećeš imati sreće.“ Sve je to zastrašivanje. Ali to neće uplašiti Šona – on je dete Harlema, rekao je Finij.

Dodao je da svog prijatelja smatra „neuništivim čovekom“, kao i posvećenim ocem, bratom i prijateljem.
– Uveren sam da će Šon ostati svoj i izaći iz svega ovoga jači, dodao je on.

Zatvorska kazna i teške optužbe

Zatvorska kazna i teške optužbe
Paf Dedi

Kombs se nalazi u zatvoru od septembra 2024. godine, nakon hapšenja zbog sumnje na reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krivična dela povezana s prostitucijom.

Njegovo suđenje počelo je u maju ove godine, a u julu je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz u svrhu prostitucije.
Osuđen je na četiri godine i dva meseca zatvora, uz obavezu da učestvuje u programima za mentalno zdravlje i lečenje od zavisnosti, kao i da plati 500.000 dolara odštete.

Pogledajte u galeriji kako su izgledale razvratne žurke Paf Dedija:

Ovako su izgledale žurke Paf Dedija

Molba za premeštaj u blaži zatvor

Prema pisanju američkih medija, Didi i njegov pravni tim pokušavaju da ubede sudiju da ga premesti iz zloglasnog zatvora u Bruklinu u blažu ustanovu – FCI Fort Diks u Nju Džersiju.

U podnescima sudu navodi se da mu je boravak u Metropoliten centru nepodnošljiv i da se boji za sopstvenu bezbednost.

FCI Fort Diks je zatvor otvorenog tipa, poznat po terapijskim i obrazovnim programima, smešten unutar vazduhoplovne baze Megvajr. U njemu se nalazi oko 4.000 zatvorenika, a kompleks podseća na studentski kampus, što ga čini jednim od najliberalnijih kaznenih centara u SAD-u.

