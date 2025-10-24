Slušaj vest

Ozloglašeni američki reper Šon Didi Kombs navodno je napadnut u zatvoru, kako tvrdi njegov dugogodišnji prijatelj Čarluči Finij.

Finij je za Dejli mejl otkrio da se Didi „probudio s nožem na grlu“ u svojoj ćeliji u Metropoliten zatvoru u Bruklinu.

– Ne znam da li se borio s napadačem ili su stražari reagovali, ali znam da se to dogodilo, izjavio je Finij, koji repera poznaje više od tri decenije.

Napad kao upozorenje

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema njegovim rečima, napad nije bio pokušaj ubistva, već poruka zastrašivanja.

– Da je napadač zaista hteo da ga povredi, Šon bi već bio ranjen. Trebala mu je samo sekunda da mu prereže grlo. To je verovatno bio način da mu poruči: „Sledeći put nećeš imati sreće.“ Sve je to zastrašivanje. Ali to neće uplašiti Šona – on je dete Harlema, rekao je Finij.

Dodao je da svog prijatelja smatra „neuništivim čovekom“, kao i posvećenim ocem, bratom i prijateljem.

– Uveren sam da će Šon ostati svoj i izaći iz svega ovoga jači, dodao je on.

Zatvorska kazna i teške optužbe

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Kombs se nalazi u zatvoru od septembra 2024. godine, nakon hapšenja zbog sumnje na reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krivična dela povezana s prostitucijom.

Njegovo suđenje počelo je u maju ove godine, a u julu je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz u svrhu prostitucije.

Osuđen je na četiri godine i dva meseca zatvora, uz obavezu da učestvuje u programima za mentalno zdravlje i lečenje od zavisnosti, kao i da plati 500.000 dolara odštete.

Molba za premeštaj u blaži zatvor

Prema pisanju američkih medija, Didi i njegov pravni tim pokušavaju da ubede sudiju da ga premesti iz zloglasnog zatvora u Bruklinu u blažu ustanovu – FCI Fort Diks u Nju Džersiju.

U podnescima sudu navodi se da mu je boravak u Metropoliten centru nepodnošljiv i da se boji za sopstvenu bezbednost.

FCI Fort Diks je zatvor otvorenog tipa, poznat po terapijskim i obrazovnim programima, smešten unutar vazduhoplovne baze Megvajr. U njemu se nalazi oko 4.000 zatvorenika, a kompleks podseća na studentski kampus, što ga čini jednim od najliberalnijih kaznenih centara u SAD-u.

