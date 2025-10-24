Slušaj vest

Britanska glumica Elizabet Harli ponovo je dospela u centar pažnje, ali ovaj put ne zbog provokativnih fotografija u bikiniju, već zbog jedne stare slike koja je nedavno isplivala na internetu. Voditelj i producent Šon Borg podelio je fotografiju nastalu davne 1997. godine, na kojoj pozira sa Harli, njenom bliskom prijateljicom i nekadašnjom cimerkom Džulijom Verdin, kao i ozloglašenom Gilejn Maksvel.

Noć u Njujorku o kojoj se i danas priča

Borg je otkrio da su on i Džulija te godine otputovali u Njujork, na raskošnu rođendansku zabavu koju su organizovali Tim Džefris i Robert Hanson.

„Mislim da je Džulija odsedala u kući Gilejn Maksvel i Džefrija Epstajna – ja nisam bio pozvan. Sad mi je sve jasnije! Ja sam se smestio u hotel The Pierre, nekoliko ulica dalje, gde je Robert imao stan i gde se održavala sama proslava. Noć je izgledala kao scena iz filma“, prisetio se Borg u svojoj objavi.

Na događaju su bile prisutne i mnoge slavne manekenke, među kojima i Naomi Kembel.

U to vreme, Elizabet Harli je bila na vrhuncu svoje karijere, nakon uspeha filma “Četiri venčanja i sahrana” iz 1995. godine. Borg kaže da je Harli provela čitavo veče sa njima.

„Bio sam potpuno očaran njenom lepotom. Dok smo pozirali za fotografije, upitala me: ‘Šone, da li mi kosa izgleda dobro?’ Nasmejao sam se i odgovorio: ‘Draga, savršena si!’“, prisetio se on, objašnjavajući pozadinu sada već slavne fotografije.

Društvo koje je povezalo slavne i ozloglašene

Prema njegovim rečima, on, Džulija, Elizabet i Gilejn su tada činili deo istog društva.

„Sećam se smeha i šala... ali neke su previše nestašne da bih ih sada ponovo ispričao. Džulija i Elizabet bile su bliske godinama, isto kao i Džulija i Gilejn“, rekao je Borg.

Na istom događaju upoznao je i Džefrija Epstajna, kasnije osuđenog seksualnog prestupnika.

„Epstajn je delovao kao još jedan nadmeni gost, ali tada ništa nije ukazivalo na to kakav je zapravo bio. Gilejn je bila duhovita, nasmejana, u svojoj prepoznatljivoj dolčeviti sa zlatnim tonovima. Ko je mogao da nasluti šta će sve izaći na videlo godinama kasnije?“, istakao je Borg.

Foto: Printskrin/Instagram

Dodao je da ima čitav niz fotografija iz tog perioda, ali da su mnoge ostale sačuvane u njegovim arhivama.

„Epstajn mi tada nije delovao sumnjivo. Danas, kada pogledam te slike, ti osmesi više ne izgledaju isto. Nikada nisam bio pozvan na njegov zloglasni otok, niti sam se našao u njegovoj ‘crnoj svesci’ – i hvala Bogu na tome!“, dodao je.

Kako su se povezale Harli, Verdin i Maksvel

Poznato je da su se Gilejn Maksvel i Džulija Verdin upoznale sredinom osamdesetih i ubrzo postale najbolje prijateljice. Verdin i Harli su, takođe, bile izuzetno bliske – od 1992. do 1995. godine delile su zajedničku kuću u Los Anđelesu.

„Gilejn je godinama bila deo Elizabetinog života“, rekao je izvor blizak glumici za Daily Mail.

Gilejn Maksvel,Džefri Epstajn Foto: Profimedia / Splash

Podsetimo, Džefri Epstajn uhapšen je u julu 2019. zbog trgovine maloletnicama radi seksualne eksploatacije, a mesec dana kasnije pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Njegova partnerka Gilejn Maksvel osuđena je 2021. godine po pet tačaka optužnice i trenutno služi kaznu, s mogućnošću puštanja na slobodu 2037. godine.

Bonus video: Afera Epstajn