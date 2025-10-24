Slušaj vest

Prošle su decenije od kako je Dona Derikozaludela sve u kultnoj seriji "Čuvari plaže". No, danas, 29 godina kasnije, poularna glumica izgleda kao da nije ostarila ni dana.

Ona je novom objavom na Instagramu napravila pravi haos, pohvalivši se izvajanim telom i mladolikim izgledom, a fotografija je za kratko vreme prikupila na desetine hiljada reakcija.

"Nikad, moja ljubavi", napisala je uz objavu na kojoj zavodi u minijaturnom bikiniju sa printom, a slika je za kratko vreme dogurala do gotovo 50.000 lajkova.

Komentari su se samo ređali, a pored komplimentata, mnogi su želeli i da znaju kako je moguće da Dona sa 57 izgleda ovako dobro.

Uostalom, pogledajte kako je glumica izgledala nekad:

Inače, Dona je glumu zamenila platformama za odrasle, i fokusirana je na snimanje eksplicitnog sadržaja, a nedavno se pohvalila da je obeležila 30 godina otkako je izabrana za Mis septembra u časopisu Playboy.

"Playboy je izdvojio jednu moju fotografiju, jednostavan krupni plan mog lica s rukama ispod brade te napravio neočekivan potez. Prekinuli su tradiciju i posvetili celu stranicu u boji isključivo toj jednoj fotografiji. To je bilo prvi put u istoriji časopisa da je lice devojke iz središnjeg postera bilo prikazano samostalno. Čast mi je bila biti jedna od samo 734 devojke sa središnjeg postera u istoriji Playboya, iz doba kada ga je još uvek vodio Hefneri kada je časopis definisao pop kulturu. Ja sam to živela, bila sam deo toga i uvek ću biti ponosna na tu ostavštinu", poručila je ona.

Podsetimo, Dona je u seriji "Baywatch" glumila od 1996. do 1998. godine, a tumačila je lik Done Marko.

