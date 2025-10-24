Ćerka voditelja pronađena mrtva: Poznata influenserka imala samo 19 godina
Filipinska TikTok zvezda Eman Atienza, ćerka poznatog TV voditelja Kima Atienze, preminula je u 19. godini. Vest o njenoj iznenadnoj smrti potvrdila je porodica putem Instagrama.
Porodica je u saopštenju navela da je smrt mlade influenserke bila „neočekivana“ i da ih je duboko potresla.
"Sa velikom tugom delimo vest o iznenadnom odlasku naše ćerke i sestre Eman. Donela je toliko radosti, smeha i ljubavi u naše živote i živote svih koji su je poznavali", napisali su njeni roditelji Kim i Felisija Atienza, zajedno sa decom Joseom i Elijanom.
Eman je pronađena mrtva u kući u Los Anđelesu, potvrđeno je u medicinskoj dokumentaciji okruga Los Anđeles. Prema izveštajima lokalnih medija, preminula je 23. oktobra, a u ovaj grad se preselila tek u avgustu.
Borac za mentalno zdravlje
Eman Atienza bila je poznata po svom otvorenom pristupu temama o mentalnom zdravlju. Na TikToku ju je pratilo više od 856.000 korisnika, a njeni video-snimci imali su skoro 50 miliona lajkova.
U objavi povodom njene smrti porodica je istakla: "Eman je imala poseban način da ljude natera da se osećaju viđeno i saslušano. Nije se plašila da podeli sopstvenu borbu sa mentalnim zdravljem, a svojom iskrenošću pomogla je mnogima da se osećaju manje usamljeno."
Dodali su i da u njenu čast žele da ljudi „nastave da neguju saosećanje, hrabrost i dodatnu dozu ljubaznosti u svakodnevnom životu“.
Poslednji video
Samo dva dana pre nego što je preminula, Eman je na TikToku objavila video u kojem je delovala raspoloženo i nasmejano. U snimku je prikazana kako se druži sa prijateljima, vozi skejt i penje se na stene, uz opis:
„Život u poslednje vreme... da li je ovo dovoljno dobro?“
Ćerka poznatog voditelja
Eman Atienza bila je ćerka Kima Atienze, popularnog filipinskog voditelja i meteorologa, i njegove supruge, preduzetnice Felisije Hung Atienze. Njen deda, Lito Atienza, bio je gradonačelnik Manile.
Porodica je na Instagramu podelila seriju njenih fotografija i zahvalila svima na podršci, uz molbu za privatnost dok se nose sa gubitkom.
(Kurir.rs/Žena)
