Influenserka koja sebe opisuje kao "debelu i zgodnu" ne dozvoljava hejterima da unište njeno samopouzdanje, hrabro ističući da njena težina neće biti prepreka da nosi mini suknje i uske haljine.

Džulija Sena (30) iz Feniksa, Arizone, koja ima 145 kilograma, redovno deli sadržaj na Instagramu kojim promoviše pozitivnu sliku o telu, a prati je više od 120 hiljada ljudi. Objavljuje video-zapise u provokativnim modnim kombinacijama kako bi pokazala drugim osobama krupnije građe da je u redu „nositi šta god žele“. U jednom od snimaka, uz opis „145 kg i nije me briga šta mislite o mom telu“, Sena samouvereno pozira u kratkoj mini suknji i topu.

Podrška i izazovi

Njen beskompromisan pristup osvojio je obožavaoce.

U galeriji pogledajte fotografije Džulije Sene:

Influenserka Džulija Sena Foto: Printscreen/Instagram/jewlieahofficial

"Više ovakve energije u svetu, molim", "Sviđa mi se tvoja energija, nastavi da vladaš, kraljice", neki su od komentara u nizu.

Iako je njen put ka samoprihvatanju bio dug i težak, Džulija ističe da je ceo život bila meta ismevanja zbog svog izgleda.

- Ako me ljudi ne dehumanizuju upoređujući me sa velikim životinjama ili komadima nameštaja – da, to se dogodilo – često sam bila preterano seksualizovana i fetišizovana zbog svoje veličine, ispričala je.

Borba protiv stereotipa

Objasnila je kako je često bila predmet pogrešnih interesovanja.

- Ljudi žele da znaju kako je to izlaziti sa "velikom lepom ženom", ne zato što sam ja takva, već zbog štetnih stereotipa koje ljudi vezuju uz to. Misle da sam pokornija, lakše dostupna i da sam tu da ispunim njihove želje, rekla je.

Kako bi pomogla ljudima da promene način na koji posmatraju osobe s većim proporcijama, Sena koristi izraze poput "debela i zgodna", "velika i lepa" ili "vruća i teška".

- Pošto sada cenim sebe, svoju lepotu i svoje telo, više nisam toliko potištena kao ranije, izjavila je.

Promena percepcije

Influenserka Džulija Sena Foto: Printscreen/Instagram/jewlieahofficial

Iako je tokom života doživela mnogo negativnosti, Sena naglašava da je istovremeno primila i mnogo ljubavi. Ipak, smatra da će promena percepcije biti dug proces jer „punije osobe nisu dovoljno zastupljene“ u medijima.

- Ako već jesmo zastupljeni, to obično znači da smo prikazani kao "debela smešna drugarica" ili kao neko ko se stidi svoje težine, rekla je, dodajući da "debeli ljudi zaslužuju ljubav, dostojanstvo i poštovanje".

Telo kao izvor snage

Zbog toga se odlučila da stvori onlajn prostor u kojem se ljudi mogu osećati prijatno u svojoj koži. Iako njen put nije bio jednostavan, Sena kaže da nikada nije bila ponosnija na svoje telo.

- Ovo veliko, lepo telo nosilo me kroz uspone i padove života, raskide, dobra i loša vremena – bilo je tu kroz sve. Moja težina ne određuje moju vrednost, i nadam se da znaš da ni tvoja težina ne definiše tvoju vrednost, zaključila je influenserka iz Feniksa.

