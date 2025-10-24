Slušaj vest

Ćerka legendarnog glumca Voje Brajovića, Iskra Brajović sa suprugom Sinišom ima ćerku, a oktobra prošle godine njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana - sina Arona, a glumica je sada na Instagramu sa javnosti podelila i detalje oko njegovog zdravstvenog stanja.

Naime, Iskra je u emotivnoj objavi objasnila više o zdravstvenom problemom sa kojim se suočava mali Aron i pride istakla da je nalaz koji su čekali pokazao da je sada sve u redu.

- Kada je trebalo pre godinu i 10 dana da izađemo iz porodilišta, pre nego što će mi načelnica neonatologije, divna i strpljiva doktorka, objasniti zašto ne izlazimo taj dan nego sutra, u sobu je upao lekar kojeg do tad nisam videla, i povikao - "gde je ta beba sa šumom, da čujem ja!" Pošto sam bila jedina u sobi, mislila sam da se radi o grešci, jer mi 3 dana niko nije pomenuo šum... "aha, čuje se. Dobro majko, ako krene da plavi ili se guši, zovi". Tup vratima, izađe. Onaj ko je krenuo da se guši, u suzama, bila sam ja. Od šoka, brige, gomile pitanja. Srećom pa me je gorepomenuta načelnica odmah smirila, i rekla da ćemo ostati još 1 dan kako bi sutra bio prebačen u Tiršovu na ehokardiografiju, da se vidi šta se tačno tu dešava. Taj sutrašnji pregled je pokazao da postoji taj šum, i nezatvorena struktura tzv. Rupa, koja može i ne mora da se zatvori do prve godine. I zakazan pregled za godinu dana, 24.10 u 12.15h, počela je ona i nastavila:

- Danas sam konačno dočekala taj dan, i nalaz da rupe - više nema. Srce se zacelilo, ljubavlju, dobrotom, snagom i nadom. Šum je tu ali šume i talasi pa im ne fali ništa. Sa jednim kamenom na mojoj duši manje, nastavljamo dalje da se volimo i radujemo, iskrena je bila Iskra.

Iskra Brajović o roditeljstvu

Nakon porođaja Iskra je za domaće medije govorila o dolasku sina na svet i roditeljstvu.

- Uneo nam je pozitivne promene, mi smo bili uigrani tim. Zaboravili smo kako je to imati bebu u kući. Kada se Ines rodila bili smo pod stresom jer smo se prvi put susreli sa ovim, jer se naša braća još uvek nisu ostvarili kao očevi. Nismo imali blisko iskustvo sa bebom, bili smo uplašeni, sve nam je bilo novo, strepeli smo oko nje i gomilu stvari smo radili nepotrebno. Aron je došao u trenutku kada smo mi zreliji i stariji, promenio nam je život na bolje svima. Moja najteža uloga je da stalno balansiram da neko od njih dvoje ne dobije manje mene u toku dana. Stalno mislim da se ona ne oseti zapostavljeno, jer je tu beba, ali mislim da ona oseća da sam ja cela njena i dalje, rekla je Iskra tada za Blic.

