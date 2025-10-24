Slušaj vest

Viktorija Bekam gostovala je u popularnom podkastu "Call Her Daddy", gde ju je voditeljka Aleks Kuper bez zadrške upitala kako su se ona i Dejvid nosili sa brojnim glasinama o njihovom braku.

- Znate, tokom godina na nas je bačeno toliko toga. Upravo smo proslavili 26. godišnjicu braka, a sećam se da su mnogi govorili da to nikada neće potrajati. I evo nas, 26 godina kasnije. Uvek smo bili jedno uz drugo, samo smo jahali taj prokleti talas, rekla je 51-godišnja Viktorija bez imalo oklevanja.

Fokus na mentalno zdravlje

Nakon što je kratko prokomentarisala aferu, Viktorija je razgovor brzo preusmerila na svoju borbu sa poremećajem u ishrani, o čemu je otvoreno govorila u svom dokumentarcu koji je nedavno objavljen na Netfliksu.

U galeriji pogledajte fotografije Viktorije i Dejvida Bekama u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Dejvid Bekam i Viktorija Bekam 2004 godine - afera ljubavnica Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia, Niklas Larsson / Zuma Press / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Podsetimo, Dejvid Bekam se o istom događaju već osvrnuo u Netfliksovom dokumentarcu "Beckham", koji je premijerno prikazan u oktobru 2023. godine. Iako nikada nije direktno priznao aferu sa Rebekom Lus, bivši fudbaler opisao je to vreme kao „užasno“, priznajući da se tada „svaki dan osećao bolesno“ zbog pritiska medija i javnosti.

Odgovor Rebeke Lus

Rebeka Lus, danas 46-godišnjakinja koja živi u Norveškoj i majka je dvoje dece, tada je javno optužila Bekama da „glumi žrtvu“ i da nije preuzeo odgovornost za ono što se dogodilo. U razgovoru za Mail on Sunday rekla je da bi volela da je Bekam jednostavno izjavio: „To nije bilo moje najponosnije razdoblje.“

Dodala je i da ju je ponovno spominjanje skandala u dokumentarcu pogodilo jer je time ponovo oživljena stara priča koju je, kako kaže, svet već bio zaboravio.

„Preživeli su sve“

Režiser dokumentarca, Fišer Stivens, kasnije je izjavio da je Dejvid ipak bio iskren o svemu što se dogodilo, iako se u seriji nije izgovorilo ni njeno ime ni reč „afera“.

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam Foto: Getty-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Način na koji su njih dvoje preživeli to razdoblje govori mnogo o njima i o snazi njihove porodice, rekao je Stivens.

U serijalu je Dejvid govorio o bolu koji je osećao zbog supruge: - Viktorija mi znači sve. Videti je povređenu bilo je neverovatno teško.

Priznao je i da su se tada osećali kao da „tonu“, ne znajući da li će njihova porodica izdržati pritisak javnosti. Viktorija je u istom dokumentarcu otkrila da je tada imala osećaj kao da više „nema njih“, a gledaoci su mogli da vide koliko ih je to razdoblje pogodilo. Uprkos svemu, Bekamovi su danas jedan od najdugovečnijih i najstabilnijih slavnih parova.

Pogledajte video: Dejvid Bekam pravi pastirsku pitu