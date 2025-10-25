Slušaj vest

Kim Kardašijan progovorila je o svojim osećanjima tokom turbulentnog raskida sa reperom Kanjeom Vestom, rekavši da veruje kako je patila od "stokholmskog sindroma". Svoja iskustva podelila je u premijernoj epizodi sedme sezone serije The Kardashians, prenosi Just Jared.

"Uvek sam ga štitila"

Kim je u epizodi, koja se prikazuje na striming servisu Hulu, otkrila s čim se borila tokom njihovog odnosa.

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan i Kanjea Vesta:

1/8 Vidi galeriju Kanje Vest, Kim Kardašijan Foto: Printscreen//Instagram/kimkardashian, Profimedia

- Dugo sam to skrivala. Uvek sam imala osećaj kao da imam malo "stokholmskog sindroma", gde sam se stalno osećala loše, uvek sam ga štitila i želela da mu pomognem, rekla je i priznala da je ranije mislila kako samo treba „izdržati“ ili da mu „može pomoći“.

Šta je stokholmski sindrom?

Prema definiciji bolnice "Cleveland Clinic", stokholmski sindrom je psihološki mehanizam suočavanja sa situacijom zatočeništva ili zlostavljanja, pri čemu žrtve s vremenom razvijaju pozitivna osećanja prema svojim otmičarima ili zlostavljačima.

Ovaj pojam se primenjuje na različite situacije – od zlostavljanja u detinjstvu, preko sportskih odnosa i partnerskih veza, pa sve do slučajeva trgovine ljudima. Naziv potiče iz 1973. godine, nakon pljačke banke u Stokholmu, kada su neki od talaca počeli da saosećaju sa svojim otmičarima.

Odnos sa Kanjeom i decom

Kim je naglasila da ne veruje da će se ikada u potpunosti odmaknuti od Kanjea, sa kojim ima četvoro dece.

- To nije moja stvarnost. Sa tom osobom imam četvoro dece. Veoma je zbunjujuće. To je razvod, a ne otmica, ispričala je Kim.

U istoj epizodi otkrila je i da joj je dijagnostikovana aneurizma – ispupčeno područje u arteriji u mozgu.

Pogledajte video: Kim Kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine