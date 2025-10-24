Slušaj vest

Pre nego što je postala svetski poznata, Viktorija Bekam bila je meta ismevanja jer je bila „drugačija“. Gostujući 22. oktobra u podkastu Call Her Daddy kod Aleks Kuper, 51-godišnja Bekam govorila je o emocionalnom i fizičkom zlostavljanju koje je doživela kao dete i tinejdžerka.

- Sećam se da sam stajala na igralištu, bukvalno sama, a deca su skupljala limenke Koka-kole iz bara i bacala ih na mene. U školi su me fizički i psihički zlostavljali, a o mentalnom zdravlju tada se nije govorilo kao danas, pa sam sve to potiskivala. Zbog toga sam postajala sve stidljivija, ispričala je.

„Nisam se uklapala“

U galeriji pogledajte fotografije Viktorije Bekam:

1/9 Vidi galeriju Viktorija Bekam se gotovo nikad ne smeje u javnosti Foto: GIULIO NAPOLITANO / AFP / Profimedia, Getty-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia, PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Viktorija se prisetila da je bila tinejdžerka koja se „nije uklapala u društvo“, jer dok su ostala deca posle škole pušila i družila se, ona je išla na časove plesa ili glume. Dodala je da su se čak i odrasli u njenom okruženju ponašali slično kao i vršnjaci.

Nesigurnosti i zdravstveni problemi

Njen izgled bio je još jedan izvor nesigurnosti.

- Kad si mlađi, hormoni divljaju. Telo ti se menja, rekla je Viktorija.

Dodala je da su je zbog slabijih ocena smatrali „glupom“.

- Pored toga, kao tinejdžerki su mi dijagnostikovani policistični jajnici. Rečeno mi je da bih možda mogla imati problema sa začećem. Kada si tinejdžer, takve stvari su veoma teške za prihvatanje.

Iako je istakla da je imala roditelje koji su je podržavali, bilo ju je sramota da govori o zlostavljanju koje je proživljavala.

- Nikome nisam rekla, ceo moj školski život bio je užasan, priznala je, a nedavno je o svemu što joj se dešavalo govorila i u svom dokumentarcu.

Iskustva sa fakulteta

Ismevanje se, kako kaže, nastavilo i na fakultetu, gde su joj govorili da nije „dovoljno dobra“ ili da je „predebela da bi uopšte bila na sceni“.

- Mislim da me to ojačalo i pripremilo za ono što je sledilo, zaključila je Viktorija Bekam.

Pogledajte video: Dejvid Bekam pravi pastirsku pitu