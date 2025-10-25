Slušaj vest

Britanski reperGhetts, čije je pravo ime Džastin Klark-Semjuel, optužen je za izazivanje teških povreda opasnom vožnjom.

Ghetts je, kako prenosi BBC, udario muškarca i nije se zaustavio nakon nesreće. Incident se dogodio u subotu, 18. oktobra, u Ilfordu, u severoistočnom Londonu. Muzičar se na sudu pojavio u ponedeljak, na isti dan kada je muškarac umro u bolnici.

Ghetts
Reper Ghetts Foto: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

Očekuje se da će na sledećem ročištu optužbe biti promenjene iz izazivanja teških povreda u izazivanje smrti opasnom vožnjom. Ghetts bi na sudu trebalo da se pojavi 27. oktobra, a do tada će ostati u pritvoru. Policija je zamolila svedoke da im se jave s informacijama o nesreći.

Ko je Ghetts?

Ghetts je jedan od poznatijih repera na britanskoj sceni, a prošle godine je nastupao na Glastonbury-ju.

Sarađivao je s Edom Širanom, Stormzijem i Skeptom.

Osim muzike, okušao se i u svetu glume i imao je ulogu u seriji "Supacell". Prošle godine je primio nagradu Mobo Pioneer Award za doprinos britanskoj crnačkoj kulturi.

