Voditelj Aron Gudvin, poznat po emisiji "Ghost Adventures", ranije ove godine je ostao šokiran nakon što je saznao da je njegova supruga Viktorija naručila njegovo ubistvo. Trenutak kada je saznao da je njegova supruga uhapšena dogodio se tokom snimanja epizode koja će uskoro biti prikazana na malim ekranima.

Isečak iz epizode sada se proširio društvenim mrežama, a prikazuje Arona koji u početku objašnjava kako fotografiše i snima u potpunom mraku. Ubrzo je primio poruku, pa je svom kolegi Džeju Vesliju rekao: "Čoveče, policija je u mojoj kući." Potom je voditelj rekao da mora da izađe, pa se javio na poziv.

"Ne znam šta se događa. Aron je dobio poziv ili nešto i rekao je da su mu policajci u kući. Rekao je da mora da izađe", rekao je Vesli. Iz produkcije su tada rekli da neće prikazati ostatak snimka, ali su istakli da je to trenutak kada je Gudvin saznao vesti o svojoj supruzi.

Viktorija, koja se venčala za Arona 2022. godine, uhapšena je u martu zbog podsticanja na ubistvo i zavere za ubistvo. U sledećih nekoliko meseci otkriveno je da je kontaktirala zatvorenika na Floridi po imenu Grant Amato. S njim je razmenjivala šokantne poruke, a u jednoj od njih mu je napisala: "Jesam li ja loša osoba? Jer sam izabrala da okončam njegovo postojanje, a ne razvod."

Viktorija Godvin Foto: thereal.victoriag/instagram

Viktorija je, kako je tvrdila policija, planirala da plati 11.515 dolara za ubistvo supruga, a plan je kovala još od oktobra prošle godine. Sve je bilo razotkriveno nakon što su Amatu zaplenili telefon.

Mesec dana nakon hapšenja priznala je krivicu i osuđena je na zatvorsku kaznu u trajanju od tri do sedam i po godina.

Aron je nekoliko dana nakon njenog hapšenja podneo zahtev za razvod, te je rekao da nema mogućnosti pomirenja. U junu, kada se njegova supruga pojavila na sudu, za Us Weekly je rekao da mu je cela situacija slomila srce.

"Sedam godina sam mislio da sam u braku punom ljubavi sa svojom najboljom prijateljicom, nekim kome sam potpuno verovao i s kim sam se svakodnevno smejao. Nekim ko mi je davao osećaj da sam sređen - da sam joj jedini. Bio sam joj veran i činio sam sve što sam mogao da je usrećim. Mislio sam da smo nešto vrlo posebno, a isto su mislili i svi ostali", rekao je on.

Voditelj je rekao kako ne planira da gleda novu epizodu popularne emisije jer ne želi da ponovo proživljava traumu.

"Neću da gledam ovu epizodu jer ne želim ponovo da proživim tu noć i ono što se dogodilo pre poziva", poručio je.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

