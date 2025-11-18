Slušaj vest

Početkom 2000-ih, brak Viktorije i Dejvida Bekama bio je u fokusu javnosti zbog jedne od najvećih afera britanske šoubiz scene. Njihov odnos tada je uzdrmala njegova lična asistentkinja Rebeka Lus, koja je u intervjuu za britanski tabloid "News of the World" tvrdila da je s tadašnjim fudbalerom imala četvoromesečnu aferu. Prema njenim rečima, sve je počelo kad ju je Dejvid pozvao u hotelsku sobu dok je njegova supruga bila van grada.

Uprkos brojnim pritiscima, poznati par prebrodio je tu krizu i ove godine su proslavili 26. godišnjicu braka. O prevari su retko javno govorili, a Viktorija se nedavno osvrnula na taj težak period u emisiji "Call Her Daddy", gde ju je voditeljka Aleks Kuper pitala kako su se nosili s pričama o neverstvu.

"Znaš, toliko toga je bačeno na nas. O tome smo pričali jer smo nedavno proslavili 26. godišnjicu braka. Svi su govorili da nećemo uspeti, a evo nas, 26 godina kasnije. Toliko toga je bačeno na nas, a mi smo uvek bili zajedno - samo smo se vozili kroz tu prokletu oluju", rekla je Viktorija, koja jeza prevaru saznala iz medija.

Bekam je godinama negirao optužbe o aferi, ali se te teme dotakao u Netflixovom dokumentarcu iz 2023. godine. Tada je priznao koliko mu je bilo teško da gleda Viktoriju, koja je patila zbog glasina i medijskog pritiska. Viktorija je u istom dokumentarcu otkrila da mu je, iako mu je tada pružila podršku, zamerila što je njihova privatna noćna mora završila na naslovnicama.

"Bio je to najteži period našeg života. Činilo se kao da je ceo svet protiv nas... Iskreno, imali smo osećaj da smo jedno protiv drugog", priznala je bivša članica Spice Girls. Nakon emitovanja dokumentarca, Rebeka Lus ponovo je stala iza svojih tvrdnji i rekla da su ona i Dejvid imali aferu, te dodala da nikad nije lagala niti preuveličavala.

