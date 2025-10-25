Slušaj vest

Kim Kardašijan je na korak do ostvarenja svog sna o advokatskoj karijeri, a otkrila je i kada će se tačno to dogoditi. Gostujući u popularnom "The Graham Norton Show-u" kako bi promovisala svoju novu pravnu dramu "All’s Fair", 45-godišnja rijaliti zvezda i preduzetnica potvrdila je da će uskoro biti kvalifikovana za bavljenje pravom.

Kim Kardašijan na premijeri „All’s Fair“ u Parizu je nosila plavu Dior haljinu iz kolekcije Proleće–leto 2000, delo dizajnera Džona Galjana. Foto: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Veliki planovi za budućnost

Tokom gostovanja u emisiji u petak, 24. oktobra, Kim je otkrila da je deli samo par nedelja od cilja. "Biću kvalifikovana za dve nedelje. Nadam se da ću se baviti pravom", izjavila je. "Možda za 10 godina, mislim da ću odustati od toga da budem Kim K. i postati advokatica na sudu. To je ono što stvarno želim."

Dug put do licence

Njen put do advokatske licence bio je netipičan. Umesto tradicionalnog pohađanja pravnog fakulteta, Kim se od 2018. godine obrazovala kroz program pripravništva u advokatskoj kancelariji (Law Office Study Program), što je alternativni put dostupan u Kaliforniji.

U decembru 2021. godine objavila je da je položila takozvani "baby bar" ispit, koji je preduslov za polaganje pravosudnog ispita u Kaliforniji, i to nakon što ga je prethodno pala tri puta. Svoj pravni program uspešno je završila u maju ove godine.

