Slušaj vest

Rosen Belov, glumac iz Bugarske, prema pisanju tamošnjih medija, trenutno je u kućnom pritvoru zbog prijave koju je navodno protiv njega podneo 20-godišnji mladić, koji tvrdi da je bio nasilno zadržan u stanu u sofijskom kvartu Dijanabad.

Kako navode tamošnji mediji, četvorica osumnjičenih trebalo bi da se 28. oktobra pojave pred Sofijskim gradskim sudom.

Foto: Printscreen/ Instagram/ itszaiuuu

Stanimir Hasardžiev nalazi se u pritvoru zajedno sa Simeonom Drjanovskim, dok su glumac pozorišta Sofija Rosen Belov i maneken iz Grčke stavljeni u kućni pritvor po odluci Sofijskog okružnog suda.

Prema navodima tužilaštva, prijavu je podneo 20-godišnji mladić, koji tvrdi da je bio nasilno zadržan u stanu u sofijskom kvartu Dijanabad, gde je bio drogiran i seksualno zlostavljan.

Foto: Printscreen/ Instagram/ itszaiuuu

Stan je u vlasništvu Stanimira Hasardžieva, a kako piše portal "24chasa.bg", u tom stanu su se navodno često održavale zabave na kojima su prisustvovale poznate ličnosti.

Bugarski glumac Rosen Belov (50) je dugogodišnji glumac pozorišta „Sofija“, gde igra više od 25 godina, prenosi Blic.

On je najpoznatiji po ulozi Barotena u predstavi „Razvratnik“ Eriha-Emanuela Šmita.

(Kurir.rs/ 24chasa.bg)

Video: Razotkrivena gej afera iz Zadruge