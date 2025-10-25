Slušaj vest

Glumac Milan Vasić uživa u čarima roditeljska, a od rođenja naslednika Despota trudi seda mu približi ljubav prema Kosovu i Metohiji za koju je on veoma vezan.

Nakon što je krajem septembra krstio sina u manastiru "Gračanica", sada je ponovo osetio potrebu za jednim emotivnim trenutkom koji je želeo da podeli sa naslednikom.

Ovako je izgledalo venčanje Milana Vasića:

Glumac je sada na Instagramu objavio emotivan snimak ispred manastira Visoki Dečani. On i supruga Maja su ovo mesto posetili dok je ona bila u poodmakloj trudnoći, kada je on klečao pred njom i ljubio joj stomak. Potom na istom mestu su napravili snimak sa sinom u naručju.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić nakon krštenja.

Emotivno venčanje na Kosovu

Milan je venčanje organizovao na Kosovu i Metohiji, gde često boravi.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno. Meni je bilo logično da se ja verim, venčam i sutra da krstim decu na Kosovu - rekao je za Blic.