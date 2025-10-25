Slušaj vest

Biljana Čekić je rođena 2007. godine kod Kozarske Dubice u Republici Srpskoj. Nakon uloge u filmu "Dara iz Jasenovca" stekla je veliku popularnost. Ova mlada devojka sada je proslavila punoletstvo.

Biljana je na svom Instagram profilu otkrila delove slavlja svog 18. rođendana. Naime, ona je objavila fotografiju slavljeničke torte koja je mnoge oduševila.

Glumica iz filma Dara iz Jasenovca Foto: Instagram

Biljana je duvala svećice na torti sa Barbikom i automobilom, a na njoj su bili i stihovi pesme Ace Lukasa. S obzirom na to da je imala šlag po licu, očigledno je da se neko od zvanica našalio sa njom te je deo poslastice zavšio upravo na njenoj faci.

Biljana Čekić Foto: printscreen/instagram/cekiicbiljana

Popularnost nije uticala na Biljaninu skromnost. Svakog dana ona ustaje u šest sati ujutru da bi stigla na časove, a takođe je posvećena održavanju imanja zajedno sa svojom porodicom.

Biljana je oduševila Miloša Bikovića Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Koliko ima potencijala kao glumica potvrdio je i Miloš Biković koji joj se obratio video porukom i poručio da je siguran da će se nekad sresti zajedno u kadru, kao i da je čeka uspešna glumačka karijera.