Čuvena glumica umrla u 100. godini: Porodica bila uz nju do poslednjeg trena
Džun Lokhart preminula je u 100. godini života. Glumica - najpoznatija po ulogama u filmovima "Lesi" , Izgubljena u svemiru i Petticoat Junction - preminula je od prirodne smrti u svom domu u Santa Monici, Kalifornija , u četvrtak, 23. oktobra u 21:20, prema rečima portparola porodice.
Lokhartova ćerka Džun Elizabeth i unuka Kristianna bile su pored nje.
Džun Elizabeth je podelila dirljivu objavu:
- Mama je oduvek smatrala glumu svojim zanatom, ali njene prave strasti bile su novinarstvo, politika, nauka i NASA . “
- Cenila je svoju ulogu u 'Izgubljenim u svemiru' i bila je oduševljena što je inspirisala mnoge buduće astronaute.'
