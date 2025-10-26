Slušaj vest

Neli Furtado se povlači sa scene. Kanadska muzička zvezda (45) je vest podelila u dirljivoj objavi na Instagramu, navodeći kako je, uprkos neizmernoj zahvalnosti na karijeri dugoj 25 godina, došlo vreme da se povuče i posveti drugim kreativnim i ličnim poduhvatima.

"Hvala vam na ovom putovanju", poručila je obožavateljima, istakavši da, iako prestaje s nastupima uživo, uvek će pisati pesme.

Osvrt na 25 godina karijere

Njena iskrena objava propraćena je fotografijom na kojoj ima 20 godina, snimljenom pre prvog profesionalnog nastupa na Lilith Fair-u, te isečkom s koncerta u Berlinu ovog leta. Taj trenutak je opisala kao onaj u kom je "konačno shvatila šta znači primati cveće", dok je publika skandirala njeno ime.

Prisećajući se svojih početaka, Furtado je napisala: "Roze haljinu kupila sam u prodavnici Original na Kvin Vestu u Torontu zajedno s blistavim cipelama na platformu za tu priliku". Dodala je: "Bilo je to tako značajno i moje umetničko ja osećalo se tako ostvareno".

Nova generacija obožavatelja

Povodom 25. godišnjice svog debitantskog albuma "Whoa, Nelly!", pevačica se osvrnula na dugovečnost svoje muzike. "25 godina kasnije, moja muzika je doprla do potpuno nove generacije obožavatelja i ne bih mogla da budem srećnija zbog toga", izjavila je.

"Nikada nisam mogla da pretpostavim da će postojati toliko mnogo novih načina za otkrivanje 'stare' muzike u 2025. godini", dodala je, izražavajući zahvalnost što "toliko mnogo ljudi ponovo otkriva" njene pesme, opisujući to iskustvo kao "nadrealno i radosno".

Pre oproštaja, Furtado se zahvalila svima koji su ikada slušali njenu muziku i prisustvovali bilo kom od njenih koncerata, kao i onima koji su naporno radili kako bi joj pomogli da ostvari pop snove. Za kraj je poručila: "Takođe želim novoj generaciji umetnika mnogo godina plodonosnih i strastvenih nastupa".

