Svi znaju da je odnos Anđeline Džoli i Breda Pita godinama narušen, ali istovremeno i daleko od završetka. Nakon burnog razvoda usledile su godine pravnih bitki, najpre oko starateljstva nad decom, a onda i oko imanja u Francuskoj.

Premda im to baš i nije po volji, par se sada ponovo približava, i to geografski. Prema izvorima bliskim bivšem paru, i Bred i Anđelina planiraju preseljenje koje bi moglo da ih dovede u neprijatnu blizinu.

Naime, Pitova producentska kuća Plan B upravo širi poslovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo i otvara predstavništvo u Londonu, što je, naravno, vrlo zanimljivo jer je London jedan od omiljenih gradova njegove bivše supruge.

Kako saznaju strani mediji, upravo je London grad koji se nalazi i na Anđelininoj listi potencijalnih mesta za novi početak.

Ipak, saznavši za Pitov projekat, Anđelina će preispitati svoju odluku o preseljenju u London. Iako je grad ogroman, mogućnost da bi mogla da sreće bivšeg supruga izaziva teskobu kod glumice, a ljudi iz njenog kruga tvrde da još uvek ne može da oprosti ono što se dogodilo tokom njihovog braka.

Uprkos mogućem preseljenju u London, Anđelina sada navodno razmatra i druge evropske lokacije. Kako tvrde upućeni, već je istražila nekoliko gradova širom kontinenta, a cilj joj je da pronađe mirnije okruženje za sebe i decu.

