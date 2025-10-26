Slušaj vest

Kejti Peri i Džastin Trudo i zvanično su potvrdili svoju vezu, a glasine su odlučili da prekinu romantičnim izlaskom u Parizu. Par je viđen kako se drži za ruke u subotu uveče, na proslavi 41. rođendana slavne pevačice.

Rođendan u Gradu svetlosti

Prema snimku koji je objavio TMZ, novopečeni par proslavio je rođendan pevačice u Parizu. Peri je zablistala u uskoj crvenoj haljini, dok se nasmejana držala za ruke s bivšim kanadskim premijerom ispred poznatog kabarea "Crazy Horse". Obožavatelji i fotografi pozdravili su ih pri izlasku iz pozorišta, a par se, ne krijući zaljubljenost, uputio prema automobilu koji ih je čekao.

Veza koju pokušavaju drže u tajnosti

Ovaj zajednički izlazak usledio je samo dan nakon što su izvori za Us Weekly otkrili da je pevačica "stvarno zagrejana" za vezu s Trudoom. "Kejti je stvarno zagrejana za to. Vrlo je srećna", rekao je izvor. "Pokušava to da drži diskretno, a proveli su puno privatnog vremena zajedno. Ne želi javno da objavljuje ovu vezu." Isti izvor dodaje kako njihovi prijatelji smatraju da su dobar par, iako Trudo još nije upoznao veliki deo njenog društva. Glasine o njihovoj romansi prvi put su se pojavile u julu, kada su viđeni na večeri u Montrealu.

Kejti Peri i Orlando Blum raskinuli su veridbu proteklog leta Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Novi početak nakon raskida

Ova romansa dolazi nakon što je Peri ranije ove godine raskinula dugogodišnju veridbu s glumcem Orlandom Blumom, s kojim ima petogodišnju ćerku Dejsi Dav. Njihovi predstavnici potvrdili su u julu da su odlučili da se fokusiraju na zajedničko roditeljstvo. "Orlando i Kejti poslednjih mnogo meseci menjali su svoj odnos kako bi se usredsredili na zajedničko roditeljstvo. Nastaviće da se viđaju zajedno kao porodica, jer im je zajednički prioritet – i uvek će biti – odgajanje ćerke s ljubavlju, stabilnošću i međusobnim poštovanjem", stajalo je u izjavi. Pevačica je prethodno bila u braku s Raselom Brendom od 2010. do 2012. godine.

Džastin Trudo nedavno se provodio na koncertu Kejti Peri Foto: screenshot X/kaxishk

S druge strane, Džastin Trudo je 2023. objavio da se nakon 18 godina braka razvodi od supruge Sofi Gregoir, s kojom ima troje dece. Trudo je bio premijer Kanade od 2015. do marta 2025. godine.

