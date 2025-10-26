Slušaj vest

Džoni Dep se vraća na bioskopska platna u adaptaciji klasika Čarlsa Dikensa, "Ebenezer: A Christmas Carol". Film će režirati Taj Vest, poznat po horor trilogiji "X", "Pearl" i "MaXXXine", dok scenario potpisuje Natanijel Halpern. Premijera je zakazana za 13. novembar 2026. godine, a Paramount Pictures finalizuje produkcijske dogovore.

U ovoj mračnoj verziji Dikensove priče, Dep će igrati Ebenizera Skrudža, škrtog bogataša koji se suočava s duhovima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ova verzija bi trebalo da bude putovanje kroz natprirodne elemente smeštene u viktorijanski London. Andrea Rajzboro pridružuje se glumačkoj postavi, iako njena uloga još nije zvanično potvrđena.

Ovaj projekat označava Depov povratak velikim studijskim filmovima nakon kontroverznog suđenja za klevetu s bivšom suprugom Amber Herd 2022. godine. Sud je formalno presudio da Dep nije kriv za nasilje nad Amber Herd, iako je suđenje razotkrilo niz kontroverzi i problema u njihovom privatnom životu i njegovo zlostavljačko ponašanje.

Nakon suđenja, Dep je nastavio da radi na manjim projektima, uključujući film "Jeanne du Barry" iz 2023. godine i nadolazeći "Modì", koji je i režirao. Takođe, trenutno snima film "Day Drinker" s Penelopom Kruz, što predstavlja njihov četvrti zajednički projekat.

Dep je u nedavnom intervjuu za "The Sunday Times" izjavio da nema nikakvih žaljenja zbog svega, ističući da je osećao potrebu da odbrani čast zbog svojih bližnjih. Takođe je kritikovao članove svoje bliske okoline koji su ga, prema njegovim rečima, izneverili tokom suđenja.

Ova adaptacija Božićne priče predstavlja Depov povratak u mejnstrim bioskop, a njegov odabir za ulogu Skrudža sugeriše poverenje filmske industrije u njegovu sposobnost da ponovo privuče publiku. S obzirom na njegovu istoriju uloga ekscentričnih likova, uloga Skrudža čini se prirodnim nastavkom njegove glumačke karijere.

