Venecuelanska glumica hrvatskog porekla, Gabrijela Spanić, proslavila se ulogom u telenoveli "Zlobnica" 1998. godine, koja je bila veliki hit i u Srbiji.

U vreme najveće slave važila je i kao jedna od najlepših zvezda latino sapunica, ali u želji za večnom mladošću dovela se do neprepoznatljivosti.

Glumica danas ima 51 godinu, što njeno "zaleđeno lice" nikako ne odaje, a izgledom na novom videu zaprepastila je obožavatelje. Iako joj brojni obožavatelji tepaju da nije ostarila ni dan, deo njih smatra i da se glumica previše zaigrala botoksom.

"Ovo nije Gabi koju poznajemo, na šta ličiš", "Drago mi je da vidim da si srećna, ali preteruješ s botoksom", "Lepša bi bila da prirodno stariš", neki su od komentara.

Gabrijela je već ranije govorila o tome da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima, a obožavatelji su primetili da preteruje i s filterima na fotografijama koje objavljuje, te su je zasuli negativnim komentarima.

Inače, Spanić je 2022. godine u tajnosti posetila svoju rodbinu u Hrvatskoj. Tokom posete nije se oglašavala na društvenim mrežama, pa je prošla gotovo neopaženo.

"Jako sam srećna što sam tati ispunila davnu želju da poseti Hrvatsku, a sada ju je video i moj sin. Tata je bio jako uzbuđen zbog te posete. Potekle su mu i suze radosnice! Videli smo se s rođacima i bilo je to zaista predivno iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Bilo je kratko, ali slatko! Jako volim Hrvatsku, zemlju svoga tate, i nadam se da ću opet doći, možda već ovog leta", rekla je tada Gabrijela za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrila je kako je njen deda poreklom iz Zagreba, a baka s ostrva Kraplja, ali otac joj je rođen nakon što su emigrirali u Venecuelu.

Spanić je Hrvatsku posetila i 2000. godine, kada je bila na vrhuncu slave, a tada je dočekana kao prava zvezda.

