Starija sestra princeze Dajane, lejdi Sara Mekorkodel doživela je ozbiljne povrede u jahačkoj nesreći koja se dogodila u septembru. Sedamdesetogodišnja plemkinja već nekoliko nedelja se nalazi na bolničkom lečenju, potvrdio je njen brat, Erl Spenser.

Sestra i brak Lejdi Dajane Foto: Dominic Lipinski, PA Images / Alamy / Profimedia

„Zahtevna pacijentkinja“ tokom oporavka

Erl Spenser je o zdravstvenom stanju svoje sestre govorio tokom gostovanja u podkastu Rosebud, ističući da je njen oporavak izazovan. Kako je naveo, medicinsko osoblje ju je opisalo kao „zahtevnu pacijentkinju“.

"Imala je vrlo loš pad prošlog meseca i od tada je u bolnici,“ potvrdio je Spenser, dodajući uz osmeh da je njegova sestra „prava mala muka za osoblje“.

Ispričao je i kako je glavni lekar prišao njegovom zetu, Nilu Mekorkodelu, i uz diplomatski ton rekao:

"Vaša supruga je zaista poseban karakter, zar ne?“

Što je, kako je Spenser primetio, zapravo bio pristojan način da kaže – „Možete li da je odvedete kući?“

Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žena koja je spojila Čarlsa i Dajanu

Lejdi Sara zauzima jedinstveno mesto u istoriji britanske kraljevske porodice. Pre nego što je princ Čarls započeo vezu s Dajanom, bio je nakratko romantično povezan upravo sa Sarom. Upravo je ona i upoznala svog tadašnjeg partnera sa mlađom sestrom — susret koji je kasnije doveo do jednog od najpoznatijih kraljevskih brakova 20. veka, piše GBNews.

I nakon Dajanine tragične smrti, lejdi Sara je zadržala bliske porodične veze sa prinčevima Vilijamom i Harijem, iako se u javnosti pojavljuje retko.

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPA / ddp USA / Profimedia, EPA / LAUREN HURLEY / POOL

Diskretan život daleko od reflektora

U braku je sa zemljoposednikom Nilom Mekorkodelom, što ju je zadržalo u visokim aristokratskim krugovima, ali je istovremeno negovala povučeniji način života od svoje pokojne sestre.

Nesreća se dogodila u trenutku kada porodica Spenser i dalje nosi teret javnog interesovanja za Dajanino nasleđe, koje ni posle više od dve decenije ne jenjava.