Slušaj vest

Čuvena glumica Renata Ulmanski je svoju sreću pronašla pored političara Mirka Tepavca (1922-2014), jugoslovenskog ambasadora i direktora Politike.

On je bio učesnik Narodnooslobodilačke borbe od 1941, a član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1942. godine. On je tokom rata bio na dužnostima političkog komesara odreda, brigade, divizije.

Renata Ulmanski Foto: Dragana Udovičić

Tepavac je bio predratni aktivista Komunističke partije Jugoslavije, partizan i ilegalac u toku Drugog svetskog rata, a od 1969. do 1972. ministar inostranih poslova SFRJ. Sa te funkcije se povukao u vreme "čistke liberala" 1972. godine. Bio je ambasador FNRJ u Mađarskoj i pomoćnik državnog sekretara za inostrane poslove, od 1959. do 1969.

Foto: Youtube Printscreen

Renatu svi pamte kao Jucu u čuvenom „Pop Ćira i pop Spira“, a onda je nekoliko decenija kasnije u istoimenom ostvarenju odigrala frau Gabrijelu. Zatim su se nizale uloge: "Salaša u Malom ritu", "Diližansa snova", "Sivi dom", "Lepa sela lepo gore".

Njih dvoje su godinama bili u skladnom braku iz kojeg su dobili dvoje dece, koja su im podarila četvoro unučadi. Njihovu sreću i bračnu idilu prekinula je Mirkova smrt 2014. godine