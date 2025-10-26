Slušaj vest

"Srednju školu sam prespavao. Bio sam u domu. Bilo nas je osmoro u sobi i jedno zajedničko kupatilo, pa je bilo nemoguće spavati", govorio je glumac.

Svojevremeno je govorio o snalaženju u Beogradu i tome kako je dolazio do novca.

"Teško je bilo snaći se, tolika količina društvenih staleža, socijalnih miljea, ljudi koji su došli u taj isti dom... Preko omladinske zadruge sam radio svašta, od isporuke stvari restoranima do krađe laminata sa "domcima", bio sam klinac - rekao je on i dodao:

Branko Janković Foto: Privatna Arhiva

" Da ne bude da pričam samo loše, u domu smo imali i dosta zanimljivih aktivnosti, koje nisu bile krađa laminata. Išao sam na časove veronauke, šaha, glume. Tako sam odlučio da je gluma moj put. Nisam ja uopšte imao dilemu da li sam talentovan ili ne, niti me je to zanimalo, samo sam rekao: "Nisam ja glup da ne mogu da savladam ovo, ovo meni treba za moju ličnost" i tako je i bilo" govorio je glumac.

Branko je primljen na fakultet u Banja Luci, ali da nije, kaže da se ne bi zaustavio sve dok negde ne prođe i uži krug.

- Ne bih odustao. Već sam razmišljao o Mostaru, a bio sam i u JDP-u gde je glumio Boris Isaković koji mi je bio u žiriju. Prišao sam mu posle predstave, on me je prepoznao i rekao: "Bilo je boljih u tom trenutku", a sam mu odmah rekao: "To je okej, nego šta da radim za sledeću godinu, koje stvari da menjam? - ispričao je Janković rekao je u emisiji "TV lica".

1/8 Vidi galeriju Glumac Branko Janković gradsku buku zamenio je životom na selu Foto: Nemanja Nikolić, Promo

Uspeh u poslu duguje i velikoj skromnosti, kojom odiše

"Da nema novca, to u obrtnim sredstvima ne bi bilo održivo. Volim da dam i poklonim, to je italijanski i turski način trgovine. U davanju je dobit. Gramzivost, volja, digitron, ništa od toga nije održivo, jer su ljudi gladni kvaliteta i komedije. Koze su nešto što je neophodno, u mojoj glavi će one spasti svet. Sve što radim u životu moralo je da se desi i sve što radim je s puno krvi," rekao je Branko za Kurir.

Upitan kako usklađuje obaveze glumca s privatnim biznisom otkrio nam je uz osmeh:

"Umetnik ne spava. Auto mi je kancelarija, sve vreme putujem i radim. Ne bih izdržao ovaj ritam i tempo da ne provodim vreme u prirodi. Priroda, porodica i zdrava hrana su mi izvor energije. Ne želim da živim pod platom i kreditima, hoću da živim kao umetnik, a umetnik ne spava. Nema racionalnosti u umetnosti, idem tamo gde me moje biće vuče."