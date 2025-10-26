Slušaj vest

Brazilska influenserka Melisa Sed (23), koja na društvenim mrežama ima više od 375.000 pratilaca, uhapšena je u okviru velike policijske akcije protiv krijumčarenja narkotika.

Prema navodima lokalnog portala Correio, Melisa je uhapšena u četvrtak, 23. oktobra, u gradu Salvadoru, prestonici države Baija, na severoistoku Brazila. Istražitelji tvrde da se skrivala u kući prijateljice u četvrti Itapua, nakon što je saznala da policija traga za njom.

Melisa Sed Foto: TikTok

Policija: „Korišćenje mreža za prodaju marihuane“

U saopštenju policije navodi se da je Melisa „na digitalnim platformama promovisala upotrebu droga i koristila svoj uticaj za prodaju marihuane, sarađujući sa dobavljačima iz država Baija i Sao Paulo“. Istraga je takođe pokazala da je nabavljala drogu i prosleđivala je pojedinim pratiocima putem društvenih mreža.

Izjava posle hapšenja

U video-snimku koji je objavio The Sun, Melisa se vidi sa lisicama, dok je policajci sprovode iz zgrade. „Sramota… niko na svetu ne bi trebalo da bude uhapšen zbog pušenja marihuane“, rekla je okupljenim novinarima.

Iako je priznala da konzumira marihuanu, Melisa je negirala da ima bilo kakve veze sa organizovanim krijumčarenjem. Njeni nalozi na društvenim mrežama često prikazuju kako puši marihuanu i govori o „koristima kanabisa“.

Šira policijska akcija

Njeno hapšenje deo je šire policijske operacije, u okviru koje je do sada uhapšeno više osoba. Direktor državnog odeljenja za borbu protiv trgovine narkoticima, Ernandes Žunior, izjavio je da je „glavni cilj akcije bio digitalni influenser koji promoviše kriminal“.

„Otkriveno je da, osim što promoviše upotrebu i prodaju narkotika, Melisa i sama učestvuje u distribuciji droge u Baiji, uz pomoć dobavljača iz Sao Paula“, rekao je Žunior.

Policija je počela da prati Melisu nakon što je 2024. godine navodno bila zadržana na aerodromu zbog posedovanja droge.

Zakonski okvir

Iako je u Brazilu 2024. godine lično posedovanje manjih količina kanabisa dekriminalizovano, a medicinska upotreba dozvoljena pod određenim uslovima, prodaja i dalje ostaje krivično delo.

Melisa Sed se trenutno nalazi u pritvoru, dok istraga o njenim navodnim vezama sa mrežom krijumčara droge i dalje traje.