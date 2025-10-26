Slušaj vest

Tokom prethodnih desetak godina Turska je iznedrila brojne serije koje su postale popularne širom Evrope. Pa tako i plejadu glumaca koji su u njima igrali. Sudbina jednog od njih šokirala je svet.

"Zehra" je serija u kojoj je zapaženu ulogu imao Orhan Šimšek,a koji danas služi kaznu zatvora zbog brutalnog ubistva svog oca.

Orhan Šimšek Foto: foto: Küçük Gelin/YouTube printscreen

Turski mediji su 2015. godine objavili da je Šimšek uhapšen nakon što je ubio svog oca, tako što ga je ubo nožem nekoliko puta i prerezao mu grkljan u četvrti Kajta u Adijamanu.

Glumac, koji se prethodno lečio od bipolarnog poremećaja, priznao je u policiji i tužilaštvu ubistvo, nakon čega je završio u pritvoru. Potom je poslat u bolnicu za mentalno zdravlje "Ekrem Tok", gde je, prema pisanju medija, nekoliko puta pokušao da oduzme sebi život, pa su preduzete mere kako bi se sprečilo da se on povredi. Nakon bolničkog lečenja, on je upućen u zatvor.

Orhan Šimšek Foto: Youtube printscreen

Kako je objasnio pred sudom, on je godinama sa ocem imao loš odnos, preneo je portal Posta 2015, i uvek ga je "prezirao". Tvrdio je da se otac uvek bolje ponašao prema njegovom bratu i time izazvao razdor između njih dvojice. Tako je i mnogo pre zločina on pomišljao da ga povredi.

"Pre dve godine, dok sam boravio u kući mog oca, nisam mogao da izdržim i uzeo sam nož. On me je prijavio policiji i dijagnostikovan mi je bipolarni poremećaj koji mi je postao nepodnošljiv", ispričao je Šimšek.

Dodao je da i je pokušao da preobrati svog oca, koji nije bio religiozan, prvenstveno tako što je brinuo o njemu, što je ovaj prihvatio sa zadovoljstvom. Međutim, pred sam zločin je, ispričao je, čuo glas koji mu je poručio da treba da ubije svog oca, posle čga je detaljno opisao ubistvo.

"Uhvatio me je za ruke i rekao: "Ne radi to, sine. U redu, izvini" i počeo da se bori sa mnom. Hteo sam da odustanem kad meje ugrizao za prst, ali to me je toliko razbesnelo da sam ga oborio, pao je sa mnom na zemlju. Hteo sam ponovo da odustanem kada me je opsovao. Psovke su me razbesnele i počeo sam da ga ubadam nebrojeno puta, ne obazirući gde sam ga sve udario po telu", ispričao je između ostalog i dodao da mu je vrat prerezao kako bi mu olakšao muke.

Kako je objasnio, potom je u obližnjoj reci obavio abdest i predao se policiji.

Prilikom davanja izjave u tužilaštvo, naveo je da želi da dobije ili smrtnu kazni ili da se leči u samici, kao i da želi da nastavi da ga leči njegov doktor. Prema pisanju turskih medija, on je osuđen na doživotni zatvor s mogućnošću da izađe na slobodu ukoliko se bude dobro vladao.