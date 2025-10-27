Slušaj vest

Slavni kuvar Gordon Remzi poznat je po svom britkom jeziku, ali i po strogim roditeljskim metodama, a jedna od njih je i pravilo da njegova deca tokom putovanja uvek lete ekonomskom klasom, dok on i supruga uživaju u luksuzu prve klase, piše Unilad.

Iako odrastanje uz slavnog roditelja donosi brojne povlastice, poput čestih putovanja i finansijske sigurnosti, Remzi je jasno dao do znanja da njegova deca neće živeti na visokoj nozi bez sopstvenog truda.

Foto: Justin Goff / Goff Photos / Profimedia

Velika porodica i život na dva kontinenta

Ovaj 58-godišnji kuvar i njegova supruga Tejna, s kojom je u braku od 1996, imaju šestoro dece: 26-godišnju Megan, 25-godišnje blizance Holi i Džeka, ćerku Tili rođenu 2001, sina Oskara rođenog 2019. i najmlađeg sina, Džesija Džejmsa, koji je na svet stigao 2023. godine. Zbog Remzijevih poslovnih obveza u SAD, gde snima popularne emisije poput "Hell's Kitchen" i "MasterChef", porodica često živi na relaciji između Ujedinjenog Kraljevstva i Los Anđelesa.

Pravilo "bez prve klase"

U intervjuu za The Sun 2021. godine, otac šestoro dece otkrio je da, kada porodica putuje, on i Tejna sede u prvoj klasi, dok su deca smeštena u "stočnoj" klasi.

"Kada je reč o praznicima, rekao sam im: 'Nemojte da se usudite da trošite taj novac leteći prvom klasom odavde do Njujorka'", izjavio je Remzi. "Svi zajedno polećemo, svi zajedno slećemo. Razmislite šta još možete da uradite s tim novcem."

Dodao je i kako im ne dozvoljava da dolaze kod njega po hranu. "Kada pitaju mogu li da dođem do vas po neku finu hranu, kažemo 'Ne, ne možete', pa sada nose svoje obroke u avion i sasvim su u redu u ekonomskoj klasi. Mislim, kom 14-godišnjaku je potrebno da sedi u fotelji?"

Remzi je objasnio da je glavni razlog ovog pravila želja da njegova deca ostanu "prizemna". "Tejni i meni je toliko važno da ostanu ozbiljno prizemni i motivisani", naglasio je. Ovo pravilo primenjuje već godinama. Još 2017. za The Telegraph je izjavio da deci ne dozvoljava da sede u prvoj klasi jer "nisu ni približno dovoljno naporno radili da bi to sebi priuštili" i "ne treba im taj prostor".

Foto: EPA/NIC BOTHMA

Nakon što su njegovi komentari izazvali reakcije, stao je u odbranu svoje odluke. "Ne želim da sede tamo s jelovnikom od 10 redova uz šampanjac. Nije me sramota. To je izbor moje supruge Tejne i mene da ih disciplinujemo i da ostanu realni", rekao je za The Mirror.

I drugi slavni roditelji misle isto

Remzi nije jedini slavni roditelj s ovakvim stavom. Pevač Robi Vilijams i njegova supruga Ajda Fild, koji imaju četvoro dece, takođe primenjuju isto pravilo. U razgovoru za Sunday Times 2013, Ajda je izjavila: "Moja deca lete ekonomskom klasom kad god letimo. Ja skrenem levo, a oni desno. Moja deca će znati da je ekonomska klasa mesto gde će sedeti u avionu dok ne budu mogli da plate da se smeste u drugi deo aviona."

