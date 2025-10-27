Slušaj vest

Legendarni glumac Entoni Hopkins, koji je prošlog decembra proslavio 49 godina otkako je trezan, otvoreno je progovorio o prelomnom trenutku u svom životu. U razgovoru za podkast "The New York Times-a" povodom izlaska svojih memoara "We Did OK, Kid", 87-godišnji oskarovac prisetio se dana kada je shvatio da je alkoholičar.

Foto: Shutterstock

Vožnja koja je sve promenila

Hopkins je opisao zastrašujuće iskustvo koje ga je nateralo da potraži pomoć. "Bio sam pijan i vozio sam svoj auto ovde u Kaliforniji u pomračenju svesti, bez pojma gde idem. Tada sam shvatio da sam mogao nekoga da ubijem - ili sebe, za šta me nije bilo briga", ispričao je. "Došao sam sebi i rekao svom bivšem agentu na proslavi na Beverli Hilsu: 'Treba mi pomoć.'"

Glumac je podelio i gotovo mistično iskustvo koje je usledilo.

Foto: Profimedia

"Bilo je tačno 11 sati - pogledao sam na sat - i ovo je jezivi deo: Neka duboka, moćna misao ili glas progovorio mi je iznutra i rekao: 'Sve je gotovo. Sada možeš da počneš da živiš. I sve je imalo svrhu, stoga ne zaboravi nijedan trenutak toga.'"

Taj glas, koji je opisao kao "glasan, muški, razuman, poput radijskog glasa", potpuno mu je uklonio želju za pićem. "Želja za pićem mi je oduzeta, ili je nestala. Sada nemam nikakvih teorija osim božanstva ili te moći koju svi posedujemo u sebi, koja nas stvara od rođenja, životne sile, šta god to bilo", objasnio je Hopkins.

Foto: Profimedia

Beg od nelagode

Osvrćući se na korene svoje zavisnosti, Hopkins je rekao da je nakon "usamljenog" detinjstva i preživljavanja zlostavljanja pio kako bi "poništio tu nelagodu".

"Znate, alkohol je sjajan jer vas odmah prebaci u drugi prostor", rekao je, prisećajući se kulture pijenja među glumcima tog vremena. "Piter O'Tul, Ričard Barton, svi oni - sećam se tih sesija pijenja, misleći: 'Ovo je život. Mi smo buntovnici.' A u pozadini uma je: 'Ubiće te takođe.' Svi ti momci s kojima sam radio su otišli."

Foto: Profimedia

Zahvalnost za život

Danas, na pragu 88. godine, Hopkins je zahvalan što je još uvek tu.

"Postoje monstruozne poteškoće u životu i vi ih primetite. Ali konačno, približavajući se 88. godini života, budim se ujutro i kažem: 'Još sam ovde. Kako?' Ne znam. Ali šta god me drži ovde, hvala vam puno", rekao je glumac, prenosi Index.hr.

