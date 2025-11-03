Slušaj vest

- Nema razlike između muškarca i žene, isto je to... Svima treba ljubavi, nežnosti, pažnje, a kada to u nekom odnosu ili braku nedostaje, logično je da ćemo potražiti na drugom mestu. Varala sam Rasa u braku, ali sam to činila čistog srca i iz ljubavi. Ja sam se zaljubljivala u druge muškarce, volela sam ih. Ne treba vulgarizovati takve odnose i svoditi ih na kombinacije ili afere, kako ljudi vole da kažu. Takvi odnosi su iznad toga - rekla je Eva, pa pojasnila da je ona u takvim situacijama bila i srećna i tužna u isto vreme.

"Sa ljubavnikom sam bila na sedmom nebu"

- Bila sam s ljubavnikom na sedmom nebu, srećna i nasmejana i letela sam. A kada bih došla kući, bila sam nesrećna. Ali ja sam sve priznala Rasu. Rekla sam mu da sam ga prevarila i da sam se zaljubila u drugog, a onda je on počeo da viče na mene i da me vređa... Tada sam ga upitala: "Zašto vičeš, zašto se ljutiš? Pa ja sam ti upravo rekla da volim drugog, a došla sam tebi. Vratila sam se kući, izabrala sam tebe!" Onda je prestao da viče i izvinio mi se - šokirala je iskrenošću Eva Ras u emisiji "Magazin In".

- Nikada nisam jurila za muškarcima, nisam se preterano trudila oko njih i čak sam bila neprijatna prema njima. Nisam nikada bila ni prelepa ni fatalna, a udavala sam se tri puta. Ko zna koliko bih se tek udavala da sam bila drugačija, rekla je glumica.

Posle smrti Radomira Stevića Rasa, Eva se više nije udavala i tvrdi da od tog trenutka nijednog muškarca više nije želela da pusti u svoj život.

Prva koja se skinula na filmu

U filmu reditelja Dušana Makavejeva "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" iz 1967. godine, Eva Ras se pojavila naga, i postala prva glumica koja se skinula na domaćem filmu.

Ona i danas naglašava da je izuzetno ponosna na tu ulogu i da se nimalo ne kaje zbog iste. Tada je glumica imala dugu ravnu smeđu kosu, a scena koja je sve u to vreme šokirala jeste ona u kojoj je glumica naga legla na krevet, a potom došla crna mačka koja je sela na njenu zadnjicu.

- Kako bih se pokajala kad je taj film zadivio planetu Zemlju. Moj lik u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" je "Njujork tajms" opisao rečima: "Nova zvezda ukazala se na istoku, njeno ime je čistota erotike, Eva Ras je simbol jedinstvene lepote savremene evropske žene!" Stekla sam popularnost i van granica tadašnje Jugoslavije. Taj film ne prestaje da živi i svugde su me prepoznavali po sceni u kojoj naga ležim, a crna mačka skače na krevet i ugnezdi se na mojoj zadnjici pa se umiva i prede - rekla je Eva za Puls pre nekoliko godina i dodala:

- Nije bilo nikakvog simuliranja seksa, bila je to žena koja je umela da razvlači pitu, da pravi čudesne, ogromne balone od sapunice, da pere veš i, kako je Bogdan Tirnanić pisao, umela je da pređe ulicu. I sve što je radila bilo je istinito, pita se mogla jesti, veš je bio opran, bez obzira na to što bi neko pomislio da je to bila samo gluma jer ja oduvek smatram da je vrhunac glumačkog umeća da glumac živi pred kamerama, jer na taj način uloga oživi i izmišljeni likovi postanu stvarni.

