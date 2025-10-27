Slušaj vest

Švedski glumac Bjorn Andersen, najpoznatiji po ulozi u filmu "Smrt u Veneciji" Lukina Viskontija, preminuo je 25. oktobra, javljaju strani mediji.

Muzičar i glumac je, kako javlja Guardian, umro u 71. godini, a nije poznato više detalja o njegovoj smrti. Iza sebe je ostavio jedno dete, ćerku Robin, koju je dobio s pesnikinjom Suzanom Roman, dok im je sin Elvin umro sa svega devet meseci.

Težak život Bjorna Andersena

Švedski glumac rođen je u Stokholmu 26. januara 1955. godine, a rastao je samo s majkom, koja je sebi oduzela život kad je Bjorn imao 10 godina. Oca nikad nije upoznao, a brigu o njemu su posle majčine smrti preuzeli baka i deka. Neko vreme se školovao u Danskoj, a kao dečak je pohađao muzičku školu u Stokholmu.

Bjorn Andersen Foto: Alfa Cinematografica - Warner Br / AFP / Profimedia

Zahvaljujući podrški bake, kao dečak je počeo da se baci glumom i modelingom, a već je snimio film "Švedska ljubavna priča" (En kärlekshistoria, 1970), kad ga je Lukino Viskonti "otkrio". Režiseru je za "Smrt u Veneciji" bio potreban mladi glumac takve lepote da sve staje kada se njegov lik Tadzio pojavi i kojim bi protagonista Gustav fon Ašennbah mogao da bude opsednut, a to je pronašao u 15-godišnjem Bjornu.

Film je postao senzacija, kao i sam Bjorn Andersen, o čijoj su retkoj, nesvakidašnjoj lepoti pisali mediji širom sveta.

Neki od kadrova u kojima se on pojavljuje mogli bi da se okače na zidove Luvra ili Vatikana, rekao je istoričar filma Lorens Dž. Kvirk, a nakon premijere ovog ostvarenja svetski mediji su proglasili Bjorna Andersena "najlepšim dečakom na svetu".

Jeziv uticaj filma "Smrt u Veneciji" na život Bjorna Andersena

Međutim, ovaj period je obeležilo mnogo trauma u životu Andersena, tada još uvek dečaka. Kasnije je pričao da mu nije prijatno da se seća ni ovog filma ni slave koju mu je on doneo.

– Kada sada gledam film, shvatam koliko me je taj ku*kin sin seksualizovao – istakao je u jednom intervjuu glumac.

Bjorn Andersen Foto: Alfa Cinematografica / Christophel Collection / Profimedia

Pojavile su se spekulacije da je on gej, što je negirao, a Viskonti ga je, tvrdio je Bjorn, pritiskao da ide u gej klub. Tamo mu je bilo još neprijatnije zbog načina na koji su ga stariji muškarci gledali, a svoje iskustvo je opisao kao "pakleno".

– Konobari u klubu su činili da se osećam vrlo neprijatno. Gledali su me kao da sam lep komad mesa... Bio je to prvi od mnogih takvih susreta – istakao je Bjorn, koji je doživeo mnogo predatorskog i pedofilskog ponašanja od strane članove filmske ekipe i obožavalaca filma.

– Ljubav odraslih prema adolescentima je nešto čemu se protivim. Možda emocionalno, pa i intelektualno, to me uznemiruje – jer imam neki uvid u to o čemu se radi u ovakvoj vrsti ljubavi – rekao je glumac za Guardian 2003. godine.

Zbog svega toga je tokom karijere Bjorn često dobijao ponude da igra homoseksualce i sve ih odbijao. Govorio je "ne" i ulogama koje su mu nuđene isključivo zbog njegove lepote, a ne talenta. Nije krio bes kad je feministkinja Žermejn Grir stavila njegov portret na naslovnicu svoje knjige "Lep dečak".

Bjorn Andersen Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Nakon što je ostvario uspeh s filmom "Smrt u Veneciji", neko vreme je živeo i radio u Japanu, gde se pojavio u više televizijskih reklama i snimio nekoliko pop hitova. Čim je stigao na Daleki istok, postao je najveća zvezda, a dočekan je kao što su Bitlsi dočekani kad su prvi put doputovali u Ameriku, tako što je na aerodromu video potpunu histeriju i mase obožavalaca.

Nije mu pomagalo to što je njegova baka i starateljka bila opsednuta njegovom slavom i uspehom, potpuno nesposobna da realno vidi situaciju u kojoj se našao. Bio je, kako je priznao, neprestano uznemiren i u strahu.

Glumačkoj karijeri je priključio i muzičku, a neko vreme je često išao na turneje s grupom Sven-Erics.

Kratak brak i tragedija nad tragedijama

Andersen se 1983. oženio pesnikinjom Suzanom Roman, s kojom je bio u braku do 1987, a za to vreme su dobili dvoje dece. Najpre je na svet stigla ćerka Robin 1984, a potom 1986. i sin Elvin, koji je kao devetomesečna beba umro od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

Bjorn Andersen Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Glumac je tada upao u tešku depresiju, a krivio je sebe za Elvinovu smrt. Sve se dogodilo dok je on ležao pored njega mamuran, nakon što je Suzana odvekla ćerku u vrtić.

– Taj sindrom je lekarska dijagnoza. Moja je manjak ljubavi – ocenio je u jednom intervjuu.

Bolne poslednje godine Bjorna Andersena

Tugu je lečio alkoholom, a u jednom od retkih intervjua koje je dao u kasnijim godinama je istakao da je uveren da će sina sresti na onom svetu.

Zahvaljujući ćerki Robin, dvaput je postao deka, kad su na svet stigli Lo 2008. i Nike 2014.

Poslednje godine je proveo u rodnom Stokholmu, a nije krio s kakvim problemima je živeo: pušio je i pio neumereno, pokušavao da se nosi s teškom depresijom, a imao je i novčane probleme i nije uspevao redovno da plaća kiriju.

Bjorn Andersen Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP / Profimedia

U fokus svetske javnosti vratio se 2021. godine, kad je objavljen dokumentarni film "Najlepši dečak na svetu", koji se bavio njegovim životom nakon sticanja svetske slave. Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu Sandens i dobio solidne ocene kritičara.

