Slušaj vest

Gostujući u podkastu "U tvojim snovima" sa Ovenom Tajlom, voditelj je postavio pitanje Hejli Biber o mržnji koja se širi društvenim mrežama i ogromnom broju negativnih komentara koje dobija na Instagramu.

Čim je postavio pitanje izraz lica pevačice se promenio, a ton glasa postao ozbiljan. I taman kad su svi mislili da će se iznervirati Hejli je uradila nešto potpuno drugčije.

Na trenutak je izgledalo kao da je spremna da se žestoko odbrani. I ne bi bilo čudno – jedno je kad vas ismevaju zbog izgleda, a sasvim drugo kad vas napadaju na ličnom nivou, dovodeći u pitanje vaš identitet.

1/9 Vidi galeriju Hejli Biber Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Kada je započela rečenicu sa: - Ljudi pokušavaju da budu zlobni kada kažu...“ - publika je nestrpljivo čekala nastavak.

Ali ono što je usledilo, šokiralo je sve. Umesto da reaguje besom ili odbranom, Hejli je potpuno preokrenula situaciju. U tom trenutku, publika je utihnula.

- Kada ljudi pokušavaju da budu zlobni, kažu: ‘Izgleda kao trans osoba’ - rekla je smireno, - a ja se pitam – zašto mislite da je to uvreda?

Zatim je dodala rečenicu koja je njen odgovor pretvorila u snažnu poruku:

- Neke od najlepših žena i muškaraca na svetu su trans osobe. Zbog toga me takvi komentari uopšte ne vređaju.

Umesto da hrani mržnju, Hejli ju je razoružala, dostojanstveno, s empatijom i snagom. Ono što je trebalo da bude uvreda, pretvorila je u primer poštovanja i samopouzdanja.

Razgovor o mržnji na mrežama pretvorio se u poruku o ljubavi, prihvatanju i hrabrosti da ostaneš svoj – bez obzira na sve.

VIDEO: Šminka Hejli Biber: