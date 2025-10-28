Retko ih viđamo, ali uvek razneže: Megan Markl podelila snimak princa Arčija i princeze Lilibet na divnom mestu
Megan Markl i princ Hariveoma retko dele fotografije i snimke svoje dece, malene Lilibet i Arčija, tako da javnost i nema najjasniji uvid kako princ i princeza izgledaju.
Vojvotkinja od Saseksa je nedavno za Dan majki podelila snimak i slike Lilibet pa smo mogli da vidimo koliko je porasla, a sada je u danima vikenda podelila kratak video i pokazala deo atmosfere za pripremu za Noć veštica.
Šestogodišnji Arči i četvorogodišnja Lilibet silno su se zabavili u polju bundeva sa mamom, tatom i bakom Dorijom.
Birali su sami svoje bundeve, a Megan i Hari su se držali za ruke dok su gledali kako Ari trči okolo po polju.
Mogli smo da vidimo i slatki snimak Arčija kako trči kroz kukuruzni lavirint, ali i prizore kako Megan Markl vuče Lilibet u kolicima punim bundeva.
Nakon što je porodica odabrala svoje bundeve, pretvorili su ih u lampione.
Možemo da vidimo da se i princ Hari silno zabavio rezbarivši bundevu.
- Srećna nedelja- napisala je Markl uz video.
Podsetimo, Megan i Hari odgajaju svoju decu u Montesitu u Kaliforniji, gde su se preselili iz Kanade.
Naime, oni su 2020. godine napustili britansku kraljevsku porodicu, a nakon Kanade, svoje utočište i porodični dom su pronašli u Kaliforniji.
