Megan Markl i princ Hariveoma retko dele fotografije i snimke svoje dece, malene Lilibet i Arčija, tako da javnost i nema najjasniji uvid kako princ i princeza izgledaju.

Vojvotkinja od Saseksa je nedavno za Dan majki podelila snimak i slike Lilibet pa smo mogli da vidimo koliko je porasla, a sada je u danima vikenda podelila kratak video i pokazala deo atmosfere za pripremu za Noć veštica.

Šestogodišnji Arči i četvorogodišnja Lilibet silno su se zabavili u polju bundeva sa mamom, tatom i bakom Dorijom.

Birali su sami svoje bundeve, a Megan i Hari su se držali za ruke dok su gledali kako Ari trči okolo po polju.

Mogli smo da vidimo i slatki snimak Arčija kako trči kroz kukuruzni lavirint, ali i prizore kako Megan Markl vuče Lilibet u kolicima punim bundeva.

Nakon što je porodica odabrala svoje bundeve, pretvorili su ih u lampione.

Možemo da vidimo da se i princ Hari silno zabavio rezbarivši bundevu.

- Srećna nedelja- napisala je Markl uz video.

Podsetimo, Megan i Hari odgajaju svoju decu u Montesitu u Kaliforniji, gde su se preselili iz Kanade.

Naime, oni su 2020. godine napustili britansku kraljevsku porodicu, a nakon Kanade, svoje utočište i porodični dom su pronašli u Kaliforniji.

