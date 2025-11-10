Slušaj vest

Pevač benda Coldplay Krist Martin u junu se rastao od 35-godišnje glumice Dakote Džonson nakon skoro osam godina veze.

Kako su pisali strani mediji, njih dvoje su se razilazili u planovima za budućnost.

Naime, glumica je želela da se skrasi i ima porodicu, ali navodno Kris ne želi više dece jer ima Epl i Mozesa iz braka sa glumicom Gvinet Paltrou.

profimedia-1006598339.jpg
Dakota Džonson Foto: NBC / Ferrari / Profimedia

 Uz sve to, do raskida poznatog para je došlo i zbog prenatrpanih poslovnih obaveza i udaljavanja.

I dok smo proteklih meseci imali prilike da Dakotu Džonson vidimo u najsmelijim modnim izdanjima na događajima širom sveta, čini se da je i pevač Kris Martin nastavio dalje sa svojim životom.

Magazin Page Six piše da je on počeo da se viđa sa 29-godišnjom glumicom Sofi Tarner.

Sansa iz serije "Igra prestola" i pevač su izašli na sastanak svega nedelju dana nakon što je njena veza sa Peregrinom Pirsonom zauvek prekinuta krajem septembra posle dve godine ljubavi, piše Daily Mail.

profimedia0469585380.jpg
Sofi Tarner Foto: Profimedia

Predstavnici Krisa Martina i Sofi Tarner se još uvek nisu javili, pa se ne zna da li je to samo zabluda ili ipak "gde ima dima ima i vatre":

Podsetimo, Sofi Tarner iz braka sa pevačem Džoom Džonasom ima dve ćerke Vilu i Delfin.

Britanska glumica je veliki fan Krisa Martina. Još 2020. godine, Džonas je iznenadio svoju tadašnju suprugu rođendanskom čestitkom od pevača pesme „Yellow“ iz njegove Quibi serije „Cup of Joe“.

- Ovo je Kris iz grupe Koldplej - rekao je Martin u videu.

- Želeo sam da kažem u svoje ime i u ime još zgodnijih članova našeg benda, želim vam najlepši dan i šaljem vam svu svoju ljubav i nadam se da se lepo provodite.-

Glumica je tada reagovala burno uzviknuvši:

- To je Kris Martin! - borila se sa suzama i oduševljenjem Sofi.

(Kurir.rs/Glossy)

