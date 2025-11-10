Slušaj vest

Pevač benda Coldplay Krist Martin u junu se rastao od 35-godišnje glumice Dakote Džonson nakon skoro osam godina veze.

Kako su pisali strani mediji, njih dvoje su se razilazili u planovima za budućnost.

Naime, glumica je želela da se skrasi i ima porodicu, ali navodno Kris ne želi više dece jer ima Epl i Mozesa iz braka sa glumicom Gvinet Paltrou.

Uz sve to, do raskida poznatog para je došlo i zbog prenatrpanih poslovnih obaveza i udaljavanja.

I dok smo proteklih meseci imali prilike da Dakotu Džonson vidimo u najsmelijim modnim izdanjima na događajima širom sveta, čini se da je i pevač Kris Martin nastavio dalje sa svojim životom.

Magazin Page Six piše da je on počeo da se viđa sa 29-godišnjom glumicom Sofi Tarner.

Sansa iz serije "Igra prestola" i pevač su izašli na sastanak svega nedelju dana nakon što je njena veza sa Peregrinom Pirsonom zauvek prekinuta krajem septembra posle dve godine ljubavi, piše Daily Mail.

Predstavnici Krisa Martina i Sofi Tarner se još uvek nisu javili, pa se ne zna da li je to samo zabluda ili ipak "gde ima dima ima i vatre":

Podsetimo, Sofi Tarner iz braka sa pevačem Džoom Džonasom ima dve ćerke Vilu i Delfin.

Britanska glumica je veliki fan Krisa Martina. Još 2020. godine, Džonas je iznenadio svoju tadašnju suprugu rođendanskom čestitkom od pevača pesme „Yellow“ iz njegove Quibi serije „Cup of Joe“.

- Ovo je Kris iz grupe Koldplej - rekao je Martin u videu.

- Želeo sam da kažem u svoje ime i u ime još zgodnijih članova našeg benda, želim vam najlepši dan i šaljem vam svu svoju ljubav i nadam se da se lepo provodite.-

Glumica je tada reagovala burno uzviknuvši:

- To je Kris Martin! - borila se sa suzama i oduševljenjem Sofi.

