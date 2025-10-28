Slušaj vest

Glumica Dru Barimor (50) iznenadila je javnost izjavom da je boravak na rehabilitaciji u tinejdžerskim godinama bila "najbolja stvar koja joj se ikada dogodila". O ovom ključnom periodu koji je oblikovao njen život progovorila je u svojoj emisiji "The Drew Barrymore Show" tokom razgovora s Mej Martin, zvezdom serije "Feel Good".

Zajednička prošlost "problematičnih tinejdžera"

Barimor i Martin, koja koristi rodno neutralne zamenice, povezale su se zbog zajedničkog iskustva "problematičnih tinejdžera" i boravka u sličnim ustanovama nakon borbe sa zavisnošću u mladosti. Martin je gostovala u emisiji kako bi promovisala svoju novu Netflixovu seriju, misteriozni triler "Wayward". Kanadska komičarka (38) objasnila je da serija prati priču o dvema devojkama poslatim u institut za problematične tinejdžere, gde se situacija pretvara u "pitanje života ili smrti".

"To je svojevrsno ljubavno pismo tinejdžerskom prijateljstvu", rekla je Martin, dodavši da je projekat djelimično inspirisan iskustvima njene najbolje prijateljice Nikol. "Nikol su odveli usred noći u jedan od tih instituta i nije je bilo dve godine. Kad se vratila, imala je lude priče o toj ustanovi", ispričala je Martin glumici.

"Bilo je pakleno teško, ali sveto"

Voditeljka se odmah prepoznala u priči, te je podelila svoje iskustvo "odvođenja i smeštanja na jedno mesto na dve godine".

Foto: Profimedia

"Gledajući seriju, bilo je previše tačnosti. Bilo mi je previše stvarno. Znala sam da nema šanse da ne pričate iz autentične perspektive", rekla je Barimor. Glumica se našalila kako je "mislila da je dotakla dno" kada ju je majka s 13 godina poslala u instituciju, a zatim je dodala: "Ispostavilo se da sam ga dotakla i s 40."

Iako u to vreme nije cenila majčinu odluku, danas smatra da je to bila najbolja stvar koja je mogla da joj se dogodi.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"U svom iskustvu u instituciji pronašla sam mnogo lakoće", rekla je. "Znam da zvuči ludo, ali to je bilo poput ohrabrenja da kažeš svoju istinu, da budeš hrabar, da pronađeš humor i junaštvo na svom putu. I to je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila, iskreno. Mnogo toga smatram svetim. Ali nije bilo lako. Bilo je pakleno teško."

Slava, zavisnost i novi početak

Zvezda filma "E.T." otvoreno je govorila o svojim borbama u detinjstvu koje su dovele do hospitalizacije. Nakon što je sa samo sedam godina postala holivudska zvezda, već s 11 godina je počela da prekomerno pije, a s 12 je postala zavisna od droge.Njena majka Džejd poslala ju je u ustanovu s 13 godina, gde je provela 18 meseci na lečenju od zloupotrebe alkohola i droge. Nakon boravka na rehabilitaciji, Barimor se zakonski odvojila od roditelja, a kasnije je otkrila da je tu ideju predložila sama institucija.

"Emancipovale smo se. Zakonski sam postala punoletna", rekla je za The Guardian 2015. godine. "Iz institucije sam izašla kao osoba koja više poštuje druge. A tome me nisu naučili ni moji roditelji ni život. Izašla sam kao drugačija osoba... ali i dalje sam bila ja." Osvrćući se na lekcije koje je naučila, zaključila je: "Moja mama me je zatvorila u instituciju. Bu-hu! Ali to mi je dalo neverovatnu disciplinu. Bilo je to kao ozbiljna obuka i vojni kamp, i bilo je užasno i mračno i vrlo dugotrajno, godinu i po, ali trebalo mi je. Trebao mi je sav taj ludi red. Moj život nije bio normalan."

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Dru Barimor