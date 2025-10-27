Slušaj vest

Glumac Hju Džekman i njegova devojka Saton Foster sinoć su se pojavili prvi put zajedno na crvenom tepihu otkad su u vezi.

Ovo je njihov prvi izlazak kao para nakon razvoda zvezde filma "Vulverin" od Debore Li Fernes.

Podsetimo, Hju Džekman se 2023. godine razveo od supruge Debore Li Fernes nakon skoro 30 godina braka, a šuškalo se da je do razvoda došlo upravo zbog nove ljubavi glumca, sa Saton Foster.

Hju Džekman i Saton Foster

Saton se sinoć pridružila svom izabraniku na premijeri njegovog novog filma "Song Sung BLu" u Los Anđelesu tokom AFI Festa.

Par je izgledao srećno i opušteno, pozirajući fotoreporterima sa širokim osmehom na licu.

Hju je izgledao veoma elegantno u crnom odelu sa kravatom, koje je iskombinovao sa belom košuljom.

Saton Foster je takođe izgledala zanosno u crnoj satenskoj haljini sa dubokim dekolteom.

Podsetimo, samo nekoliko dana ranije par je prisustvoo događaju Ričarda Marksa "After Hours Confession" u Njujorku, a viđeni su kako uživaju i u večernjem izlasku na gala večeri "Fetch Pet Gala"

Njih dvoje su u vezi već skoro devet meseci, a svoju vezu su potvrdili u januaru 2025. godine. Oni se poznaju godinama, a glumac je i ranije isticao koliko ceni i poštuje Saton Foster.

U oktobru 2021. godine, dok su njih dvoje vežbali za „Muzičkog čoveka“, Hju je podelio video iza scene na društvenim mrežama i napisao:

Hju Džekman sa bivšom suprugom Deborom Li Fernes Foto: Profimedia

- Postoje stotine ljudi koji su omogućili da se ovaj trenutak desi. Ali postoji jedan kome posebno odajem počast - Saton, ova predstava je ništa bez tebe. Ti si izuzetan talenat i prijatelj. Tvoja radost oživljava celu ekipu „Muzičkog čoveka“. Jedva čekam da te svet vidi kao Marijan. Čeka ih eksplozija sjajnog.

Godinu dana kasnije, Saton je na društvneim mrežama napisala:

- Ovaj čovek. Čast mi je da budem pored tebe. Ti. Si. NAJBOLJI.-

U toku intervjua za Vogue 2022. godine, Saton je rekla da on najvredniji čovek, neverovatno ljubazan i velikodušan.

