Glumica Demi Mur, danas 62-godišnjakinja, otkrila je šokantan detalj iz svoje prošlosti - prevarila je svog prvog supruga, muzičara Fredija Mura, i to noć uoči njihovog venčanja 1981. godine. Glumica je u to vreme bila tek tinejdžerka, a o svemu je progovorila u svojim memoarima.

Iako je njihov brak na kraju potrajao četiri godine pre nego što je 1985. okončan razvodom, početak je bio izuzetno buran. Demi je priznala da je otišla sa sopstvene devojačke večeri kako bi se našla s muškarcem kog je upoznala na filmskom setu.

Priznanje koje je sabotiralo brak

U svojoj iskrenoj autobiografiji "Inside Out" iz 2019. godine, glumica je detaljno objasnila svoje postupke. "Noć pre nego što smo se venčali, umesto da radim na svojim zavetima, zvala sam tipa kog sam upoznala na filmskom setu", napisala je. "Iskrala sam se sa sopstvene devojačke večeri i otišla u njegov stan."

Glumica se zatim osvrnula na svoje motive: "Zašto sam to uradila? Zašto nisam otišla da vidim muškarca s kojim sam se obvezala da provedem ostatak života kako bih izrazila svoje sumnje? Zato što sam osećala da nema mesta preispitivanju onoga što sam već pokrenula. Nisam mogla da izađem iz braka, ali sam mogla da ga sabotiram."

Mur je takođe navela kako nije osećala grižu savest nakon što je "uništila" Fredijev prethodni brak, s obzirom na to da su bili u vezi tek nekoliko meseci pre prosidbe. "Bila sam egocentrična tinejdžerka koja nije bila odgajana s puno poštovanja prema instituciji braka", dodala je.

Turbulentan ljubavni život

Nakon razvoda od Fredija Mura, Demi se udala za holivudsku zvezdu Brusa Vilisa, s kojim je dobila tri ćerke. Njihov brak okončan je 2000. godine, ali su ostali u vrlo bliskim i prijateljskim odnosima, naročito otkako se glumac bori s demencijom.

Njen treći suprug bio je glumac Ešton Kučer, s kojim je u braku provela osam godina, sve do njihovog razvoda 2013. godine.

