Iako su se venčali 2001. godine, romansa Dajane fon Furstenberg i Berija Dilera traje mnogo duže - što je slavna modna dizajnerka obeležila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

„Danas je 50. godišnjica VELIKOG PRASKA! Dana kada smo se Beri i ja zaljubili!“, napisala je juče na Instagramu. „Otvorio je vrata svog srca i nikada ih nije zatvorio!“

Sedamdeset osmogodišnja dizajnerka očigledno je prihvatila svako poglavlje svog života sa poznatim biznismenom. „Prvi dan dugog, šarenog, srećnog putovanja… BEZUSLOVNA LJUBAV“, nastavila je. „Hvala ti, BD.“

Beri Diler sa ženom Dajanom fon Furstenberg Foto: Sirio Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Otkriće u memoarima

Ranije ove godine, osamdeset trogodišnji Beri Diler ponudio je redak uvid u svoj odnos sa modnom ikonom u memoarima Who Knew, osvrnuvši se na nagađanja o njihovom braku i pritom javno otkrivši da je gej.

„Decenijama sam čitao o Dajani i meni – o tome kako smo najbolji prijatelji, a ne ljubavnici“, napisao je u knjizi. „Nismo bili samo prijatelji. Jednostavno rečeno, to je bila eksplozija strasti koja je trajala godinama.“

„Da, dopadali su mi se i muškarci, ali to nije bilo u sukobu sa mojom ljubavlju prema Dajani“, objasnio je. „Ne mogu to objasniti ni sebi ni svetu. Jednostavno se dogodilo oboma, bez motiva ili manipulacije. Na neki kosmički način, bili smo suđeni jedno drugome.“

Beri Diler Foto: Leap Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia

„To ništa ne menja“

Iako je Berijevo priznanje bilo novo za javnost, u njihovom svetu to nije bila tajna. Dajana je nedavno u intervjuu za časopis Variety naglasila da se u njihovom porodičnom životu ništa nije promenilo.

„Koja je razlika?“, rekla je u razgovoru objavljenom 16. oktobra. „Ne razumem. Ali to ništa ne menja. Žao mi je – to je glupo pitanje.“

Dajana je takođe pomenula svoj prethodni brak sa princem Egonom fon Furstenbergom, koji je nakon njihovog razlaza otkrio svoju biseksualnost, ali ni to je pitanje nije uznemirilo.

„Udala sam se za dva gej muškarca, u redu?“, izjavila je. „Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne pravi nikakvu razliku.“

