Slušaj vest

Američka manekenka Bruks Nejder, koju su prozvali "kraljicom bikinija", privukla je sve poglede u noćnom izlasku u Holivudu. Nejder se sa sestrom Sarom Džejn zabavljala na žurki koju su organizovali Maybelline i Vogue, a malo ko se nije okrenuo za njima.

Bruks Nejder u izlasku sa sestrom Sarom Džejn Foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bruks je za izlazak odabrala naizgled jednostavnu kombinaciju, ali ju je nosila u svom prepoznatljivom stilu. Tamnoplave farmerke iskombinovala je sa srebrnom satenskom košuljom koju je nosila raskopčanu i tako pokazala svoje bujne grudi. Samo ju je trenutak delio od toga da košulja "pokaže previše", ali Nejder nije marila za to.

Bruks Nejder raskopčala košulju Foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Preko izazovne košulje nosila je bundu, a dekolte je "začinila" upečatljivom ogrlicom.

Njena sestra nosila je srebrnu bluzu s izrazito dubokim dekolteom, bež šorts koji izgleda kao donji veš i tamne najlon-čarape. Na ramenima je nosila veliku bundu, a odabrala je i jednostavne modne dodatke.

Sara Džejn u šortsu koji izgleda kao donji veš Foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bruks u poslednje vreme često puni medijske stupce zbog svojih izazovnih autfita, ali i veza sa slavnim muškarcima. Nedavno je javnost saznala za njenu vezu s teniserom Karlosom Alkarazom, nakon što je njena sestra Grejs En otkrila detalje o Bruksinom ljubavnom životu. "Glasine su istinite. Veza je možda prejak izraz, ali sigurno je da je on čovek trenutka", rekla je Grejs En o sestrinoj vezi s teniserom.

Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Međutim, kratko pre izjave da je Nejder s Karlosom, Grejs En je rekla da njena sestra izlazi s teniserom čije se ime "rimuje s winner". Zbog toga su mnogi počeli da nagađaju da manekenka ljubi tenisera Janika Sinera. Kasnije su se pojavile tvrdnje da je Bruks izlazila s oba tenisera, u isto vreme, tokom US Opena.

Šuška se da je Bruks Nejder u isto vreme izlazila i s Janikom Sinerom i s Karlosom Alkarazom Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

"Bruks trenutno želi da bude povezana sa svakom pričom, vezom ili dramom što je više moguće. Želi da proda svoju emisiju, da ljudi nastave da je prate i da nastavi svoj put prema statusu velike rijaliti zvezde. Što je više u medijima, to bolje za nju. Što se tiče ljubavnog života, želi da bude slobodna i spremna za nove susrete, bez namere da se skrasi s Karlosom, Janikom ili bilo kim drugim, ali želi da se dobro zabavi", rekli su izvori za strane medije, prenosi Jutarnji.hr.

Video: Natalija Trik FX se skinula u bikini, izgleda nestvarno