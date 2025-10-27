Žena koja je zavela i Sinera i Alkaraza izašla u grad s raskopčanom košuljom: Svima su pale vilice, a onda se pojavila njena sestra i nastao je karambol
Američka manekenka Bruks Nejder, koju su prozvali "kraljicom bikinija", privukla je sve poglede u noćnom izlasku u Holivudu. Nejder se sa sestrom Sarom Džejn zabavljala na žurki koju su organizovali Maybelline i Vogue, a malo ko se nije okrenuo za njima.
Bruks je za izlazak odabrala naizgled jednostavnu kombinaciju, ali ju je nosila u svom prepoznatljivom stilu. Tamnoplave farmerke iskombinovala je sa srebrnom satenskom košuljom koju je nosila raskopčanu i tako pokazala svoje bujne grudi. Samo ju je trenutak delio od toga da košulja "pokaže previše", ali Nejder nije marila za to.
Preko izazovne košulje nosila je bundu, a dekolte je "začinila" upečatljivom ogrlicom.
Njena sestra nosila je srebrnu bluzu s izrazito dubokim dekolteom, bež šorts koji izgleda kao donji veš i tamne najlon-čarape. Na ramenima je nosila veliku bundu, a odabrala je i jednostavne modne dodatke.
Bruks u poslednje vreme često puni medijske stupce zbog svojih izazovnih autfita, ali i veza sa slavnim muškarcima. Nedavno je javnost saznala za njenu vezu s teniserom Karlosom Alkarazom, nakon što je njena sestra Grejs En otkrila detalje o Bruksinom ljubavnom životu. "Glasine su istinite. Veza je možda prejak izraz, ali sigurno je da je on čovek trenutka", rekla je Grejs En o sestrinoj vezi s teniserom.
Međutim, kratko pre izjave da je Nejder s Karlosom, Grejs En je rekla da njena sestra izlazi s teniserom čije se ime "rimuje s winner". Zbog toga su mnogi počeli da nagađaju da manekenka ljubi tenisera Janika Sinera. Kasnije su se pojavile tvrdnje da je Bruks izlazila s oba tenisera, u isto vreme, tokom US Opena.
"Bruks trenutno želi da bude povezana sa svakom pričom, vezom ili dramom što je više moguće. Želi da proda svoju emisiju, da ljudi nastave da je prate i da nastavi svoj put prema statusu velike rijaliti zvezde. Što je više u medijima, to bolje za nju. Što se tiče ljubavnog života, želi da bude slobodna i spremna za nove susrete, bez namere da se skrasi s Karlosom, Janikom ili bilo kim drugim, ali želi da se dobro zabavi", rekli su izvori za strane medije, prenosi Jutarnji.hr.
