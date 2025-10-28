Slušaj vest

Influenserka Nara Smitje pre mesec dana rodila svoje četvrto dete, koje ima sa suprugom Lakijem Blu Smitom.

Njihova porodica je postala bogatija za devojčicu kojoj su dali ime Foni Golden Smit. Međutim, influenserka je nedavno objavila fotograifju na Instagramu koja je sve izennadila.

Pozirajući sa bebom u naručju, Nara je imala bele lanene pantalne sa niskim strukom i bež džemper koj je otkrivao njen ravan stomak.

Kako 24-godišnja devojka izgleda mesec dana nakon porođaja je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Svi su bili oduševljeni i šokirani prizorom, a većina joj je čestitala na izgledu.

"Da li je moguće da je ova žena tek rodila?", "Telo Nare Smit nakon porođaja je životni cilj", "Nara nije ljudsko biće. Šta je ona?", samo su neki komentari...

