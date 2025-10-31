Slušaj vest

Razvod legendarnog holivudskog mogula Dejvida Gefena (82) i njegovog znatno mlađeg supruga Donovana Majklsa(32), bivšeg go-go igrača, pretvara se u pravu sapunicu bogatih i slavnih. Nakon što je ovog leta pokrenuo senzacionalnu tužbu protiv milijardera, Majkls ju je sada iznenada povukao, ali kako pišu američki mediji, priča je daleko od kraja.

Skandal koji je potresao Holivud

Majkls, pravog imena Dejvid Armstrong, u julu je podneo tužbu tvrdeći da ga je Gefen "zaveo otrovnom mešavinom moći, novca i obećanja ljubavi", stvarajući ciklus zavisnosti i poniženja.

Među najšokantnijim tvrdnjama našle su se one da je milijarder zahtevao da Majkls ukloni sve dlačice sa tela laserskim tretmanima, a jednom je navodno izgubio kontrolu zbog urasle dlake. Njih dvojica su se upoznali 2016. godine na sajtu "SeekingArrangements.com", a venčali su se 2023. godine i to bez predbračnog ugovora, što je šokiralo javnost s obzirom na to da Gefenovo bogatstvo iznosi oko 8,7 milijardi dolara prema "Forbesu".

Obrt zakuvao situaciju

Prema dokumentima koje je objavio "Daily Mail", advokat Brajan Fridman (koji zastupa i Džastina Baldonija u sporu sa Blejk Lajvli) u ponedeljak je podneo zahtev da se tužba povuče privremeno. To znači da Majkls može ponovo da je podnese kasnije.

Fridman je potvrdio da će finansijski sporovi biti rešeni putem medijacije. Prema navodima "TMZ-a", Gefen je spreman da isplaćuje 50.000 dolara mesečno narednih godinu dana, ali uz uračunavanje već plaćenih iznosa.

Dokumenti pokazuju da je milijarder već isplatio oko 200.000 dolara u gotovini, dodatnih 200.000 za rehabilitaciju, kao i pokrio troškove luksuznog stana na Menhetnu koji košta 15.000 dolara mesečno.

Optužbe za manipulaciju i kontrolu

U svojoj tužbi, Majkls je tvrdio da njihov razlaz nije bio "samo emotivni raskid", već primer "sistematske eksploatacije mladog, siromašnog crnog gej muškarca od strane bogatog belog milijardera koji je verovao da je nedodirljiv".

Prema navodima iz dokumentacije, Gefen je "koristio Majklsovu ranjivost", njegovo teško detinjstvo u hraniteljskim porodicama u Mičigenu, siromaštvo i probleme sa zakonom, da bi ga "pretvorio u ličnu igračku i trofej". U tužbi se tvrdi i da je Majkls bio primoran da prolazi kroz "bolne laserske i dentalne tretmane" kako bi odgovarao Gefenovom idealu savršenstva, dok je milijarder navodno kontrolisao svaki detalj njegovog izgleda i ponašanja.

Luksuzni život i hladan kraj

Majkls je tvrdio da je sve počelo kada mu je Gefen, odmah po upoznavanju 2016. godine, platio 10.000 dolara za intiman odnos, a njihov odnos se kasnije pretvorio u romansu. Navodno su se dogovorili da "dele sve i budu partneri u svemu", a Gefen mu je obećao finansijsku sigurnost za ceo život. Međutim, prema Majklsovim rečima, to se završilo brutalno: dok je Gefen u Veneciji, okružen zvezdama poput Džefa Bezosa i Loren Sančez, uživao na svojoj jahti, naredio mu je da "odmah napusti" njihov njujorški dom i prekinuo mu svaku finansijsku podršku.

Gefen: "Brak je nepovratno uništen"

S druge strane, advokat slavnih Lora Vaser koja zastupa i Gefena, u septembru je podnela dokumente u kojima se navodi da je milijarder "učinio sve da razvod prođe mirno", ali da je medijacija propala i da je Majkls započeo "medijsku kampanju protiv njega".

Gefen je tražio od suda da ga zvanično proglasi slobodnim, navodeći da je brak "nepovratno uništen".

Ko su zapravo oni?

Dejvid Gefen je jedna od najuticajnijih figura američke muzičke i filmske industrije. Osnivač je kompanija "Asylum" i "Geffen Records", izdavačkih kuća koje su potpisale umetnike poput Džonija Mičela, Boba Dilana, Šer, Aerosmita i Nirvane.

Krajem devedesetih je, zajedno sa Stivenom Spilbergom i Džefrijem Kacenbergom, osnovao "DreamWorks" studio.

Donovan Majkls, rođen kao Dejvid Armstrong u Mičigenu, odrastao je u skromnim uslovima u porodici sa trinaestoro dece. U ranim dvadesetim preselio se u Majami, gde je radio kao plesač u noćnim klubovima, a kasnije se pojavljivao i u erotskim video sadržajima. U Njujorku je počeo da koristi ime Donovan Majkls i ubrzo ušao u krug poznatih.

Kraj ljubavi, ali ne i priče

Iako je tužba povučena, američki mediji pišu da je sukob između bivših supružnika daleko od završenog. Majkls i dalje tvrdi da je bio žrtva "emocionalne i finansijske manipulacije", dok Gefen insistira da želi da "sve bude što pre ostavljeno u prošlosti".

