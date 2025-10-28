Slušaj vest

Poznata manekenka Hajdi Klum i njen sin Henri Semjuel (20) zablistali su na crvenom tepihu, a svi koji su ih videli imali su samo jedan komentar – izgledaju kao vršnjaci! Razlika u godinama gotovo da se nije primetila, koliko manekenka izgleda mladoliko!

Slavna nemačka manekenka i TV zvezda pojavila se na dodeli nagrada „InStyle Imagemaker Awards“, gde je pozirala držeći se za ruke sa 20-ogodišnjim sinom Henrijem, kojeg ima sa bivšim suprugom, pevačem Silom

Hajdi Klum blistala sa sinom Henrijem Foto: Chelsea Lauren for InStyle / Shutterstock Editorial / Profimedia

Majka i sin stigli su u usklađenim crnim kombinacijama. Manekenka je bila u dugoj uskoj haljini sa rajsferšlusom celom dužinom koja je isticala njen vitak stas, dok je Henri nosio elegantno odelo i košulju. Mnogi su primetili da Hajdi, iako ima 52 godine, izgleda zanosno i mladoliko, dok njen sin deluje zrelije od svojih godina, pa su pričali da ne izgledaju kao majka i sin!

Hajdi Klum sa sinom Henrijem Foto: John Salangsang for InStyle / Shutterstock Editorial / Profimedia

Henri je nedavno zakoračio u modni svet. Debitovao je na pisti tokom „Paris Fashion Weeka“, a u martu je krasio naslovnu stranu časopisa „Hunger“. Hajdi je više puta isticala koliko je ponosna na Henrija, ali i da je godinama pažljivo čuvala privatnost svoje dece.

Sa Silom ima troje dece, dva sina i ćerku, dok iz prethodne veze ima jednu ćerku, koja je takođe uspešna manekenka.

(Kurir.rs/Najžena)

Pogledajte video: Hajdi Klum u provokativnom izdanju