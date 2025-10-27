Slušaj vest

Aleksa Balašević, sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, godinama uživa u braku je sa suprugom Nikolinom, a od njihove veridbe u Izraelu danas je tačno šest godina. Tim povodom Aleksa se svojoj voljenoj na Instagramu obratio emotivnim rečima i podelio koji kadar sa veridbe.

- Na današnji dan, pre šest godina, na Svetu Petku, nakon hadžiluka, verio sam u svetoj zemlji moju Nikanu. Verio nas je trenutno nebeski Episkop Romanos od Haife u Nazaretu, napisao je Balašević na kolažu fotografija s njihove veridbe.

Aleksa Balašević se prisetio veridbe Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Intimno venčanje uz blagoslov patrijarha Porfirija

Nakon što su obelodanili da čekaju bebu, Aleksa i Nikolina odlučili su da se zavetuju na večnu ljubav pred Bogom. Ceremonija venčanja bila je intimna, prisustvovali su samo najbliži članovi porodice i prijatelji, a sam čin venčanja obavio je patrijarh Porfirije, što je dodatno uveličalo njihov poseban dan.

Zanimljivo je da je Aleksa Nikolinu zaprosio u Izraelu, ali je prethodno više od šest meseci čekao dozvolu kako bi se sve odigralo onako kako je zamislio – duhovno, dostojanstveno i simbolično.

"Nikolina me je uzdigla duhovno"

U jednoj od emotivnijih ispovesti, Aleksa je priznao da se njegov život značajno promenio otkako je upoznao Nikanu, kako od milošte zove svoju suprugu:

– Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što se pomolim pred spavanje i što moj pradeda nije skrivao slavu ni za vreme komunizma. Postio sam – ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. A onda je došla ona.

Bila je nevina, obrazovana, duhovna, postila je, pomagala starijima, umivala se na Cveti, nije pila alkohol... Nije imala nijednog neprijatelja. Uz nju sam osetio snagu – jer pored sebe imam nekoga ko sa mnom ide u borbu, na hodočašće kroz Palestinu, ali i na odmor na Bahamima, ispričao je Aleksa.

Olivera Balašević predosetila sudbinu

Malo je poznato da Aleksina majka, Olivera Balašević, zapravo prva upoznala Nikolinu, i to godinama pre nego što se njih dvoje zaista sreli.

U emisiji Agape, Olivera je otkrila zanimljivu anegdotu:

Olivera Balašević, majka Alekse Balaševića Foto: Nemanja Nikolić

– Jedna mama me zamolila da se slikam sa njenom ćerkom. Pristala sam i pitala devojčicu kako se zove. Rekla mi je da se zove Nikolina i da ima 17 godina. I ja sam joj u šali rekla: "Pa ti bi, dušo, mogla da budeš moja snaja."

Godinama kasnije, kada je Aleksa odlučio da predstavi porodici svoju devojku, Olivera je tek tada saznala da je to upravo ona ista devojka sa kojom se slikala. Nikolina joj je tada pokazala zajedničku fotografiju i rekla: "Ja sam ona devojčica koja vas je tada upoznala."

