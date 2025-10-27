Slušaj vest

Iako se o aferama bivšeg američkog predsednika Džona F. Kenedija godinama mnogo pisalo, nova knjiga pod naslovom "Passion on the Potomac" baca svetlo i na emotivni život njegove supruge, Džeki Kenedi. Autor tvrdi da ni ona nije bila imuna na preljubu – naprotiv, bila je zaljubljena u Roberta Meknamaru, tadašnjeg ministra odbrane u administraciji svog muža.

Početak bliskosti i medijski odjek

Njihovo prisno prijateljstvo trajalo je godinama, a bilo je ispunjeno razmenom zavodljivih poruka i čestitki za Dan zaljubljenih. Javnost je prvi put saznala za njihov odnos 1962. godine, samo godinu dana nakon što je Kenedi preuzeo predsedničku funkciju. Povod su bile novinske priče o plesu – tvistu koji su Džeki i Meknamara izveli na jednoj zabavi u Beloj kući.

U galeriji pogledajte fotografije Džona F. i Džeki Kenedi:

1/11 Vidi galeriju Džon i Džeki Kenedi Foto: RRAuction / BNPS / Profimedia, Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Abbie Rowe National Park Serv

Nakon tog događaja, Džeki je ministru poslala duhovitu, ali i prilično smelu poruku o njihovom plesu, a o susretu je, kako tvrde izvori, razmišljala danima. Kasnije mu je slala i pisma, kao i zajedničke fotografije sa tog događaja.

Iz prijateljstva u strast

Porodični prijatelj Kenedijevih, Ben Bredli, prisećao se večere na kojoj mu je Džeki otvoreno priznala da joj je Meknamara veoma privlačan: "Muškarci ne mogu da razumeju njegovu seksualnu privlačnost". Njena sestra je kasnije komentarisala da se Džeki zaljubila u ministra jer je "bio vrlo brz i vrlo privržen".

Prema tvrdnjama dvojice autora koji su pisali biografiju o Meknamari, on je godinama kasnije priznao da je proveo noć sa Džeki u njenoj kući u Njuportu dok mu je supruga bila odsutna.

- Bio sam i jesam blizak sa Džeki. Jako mi je draga. Ali ne mislim da to mora da bude u knjizi, rekao je tada.

Ljubav i uteha

Mnogi su verovali da je Džeki u Meknamari tražila utehu zbog brojnih suprugovih afera. Na Dan zaljubljenih 1963. godine, Meknamara joj je poklonio ručno napravljenu čestitku u obliku srca probodenog strelom. Džeki je kasnije izjavila da je to bila najlepša poruka koju je ikada dobila.

Džeki Kenedi i Džon F. Kenedi Foto: AP 11 Avg 2016

Nakon atentata na predsednika Kenedija 22. novembra 1963. godine, Meknamara je odmah požurio da bude uz nju. Tokom obdukcije ubijenog predsednika, Džeki je insistirala da on ostane pored nje, navodi RadarOnline.

Pisma, razmimoilaženja i kraj bliskosti

U godinama koje su usledile, Meknamara je često posećivao Džeki u Njujorku. Viđali su se u najpoznatijim restoranima, ali ih je kasnije udaljio sukob mišljenja oko Vijetnamskog rata. Ipak, njihova veza nije potpuno nestala — Džeki mu je i dalje pisala pisma. U jednom od njih mu je poručila: - Uvek ćeš biti moj sjajni vitez.

Život nakon Bele kuće

Džeki Kenedi bila je u braku sa Džonom F. Kenedijem od 1953. do njegove tragične smrti 1963. godine. Pet godina kasnije, udala se za grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa, sa kojim je ostala u braku do 1975. Nakon razvoda, nastavila je da se viđa sa bogatim partnerima, ali nijedna veza nije bila toliko emotivno značajna kao ona sa Meknamarom.

Džeki Kenedi preminula je 1994. godine u Njujorku, u 64. godini.

Pogledajte video: Isplivala tajna dokumenta: Ko je zapravo ubio Kenedija?