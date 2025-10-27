Slušaj vest

Čuvena glumica Lidija Vukićević danas obeležava svoju krsnu slavu — Svetu Petku. Kao i svake godine, posebno je posvećena pripremi prazničnog ambijenta i tradicionalnih običaja, ali je ovog puta javnosti pokazala i kako izgleda njen dom tokom slave.

Dom u znaku duhovnosti i estetike

Lidija, koja je poznata po tome da voli savršen red i sklad, potrudila se da svaki kutak odiše mirom i tradicijom. U njenom domu tamjan gori ispred svake ikone, a ispred ikone Svete Petke upaljeno je kandilo. Čak i na Svetom pismu tinja tamjan, dok je slavska trpeza pažljivo uređena u skladu sa običajima – na stolu su žito, slavska sveća i pogača.

U galeriji pogledajte kako je Lidija Vukićević proslavila krsnu slavu:

Posebnu pažnju privukao je detalj u delu doma gde stoji klavir – ukrasna saksija sa natpisom "Srećna slava, domaćine", koja unosi toplinu i praznični duh u prostor.

Perfekcionizam u svakom detalju

Glumica je ranije ugostila ekipu Blica upravo na dan svoje slave, otkrivši koliko pažnje posvećuje pripremama.

- Jedno desetak dana sam pripremala sve. Veliki sam perfekcionista. Volim da sve bude na svom mestu, bitan mi je estetski momenat i naravno ne stavljam hranu u drugi plan, da napravim ove venčiće oko kolača, žita i sveće i da se ljudi osećaju u ambijentu prijatno, ispričala je tada.

Inspiracija dolazi iz sopstvene kreativnosti

Na pitanje odakle crpi ideje za uređenje doma, Lidija je otkrila da najviše veruje sopstvenom ukusu i talentu.

- Inspiraciju crpim od same sebe, ja sam neko ko voli da se bavi kućom i ceo život se bavim kućom, ali ne samo da se kupi i donese. Znam da farbam ramove od slika, prepravljam. Znam sve da radim po kući što bi možda nekome bio potreban muškarac meni ne treba. Ja sam kreativac, dosta radim sa farbom, četkicama, ekserima. Volim da sama napravim, ofarbam, da je to neko moje delo, a ne samo otići i kupiti.

Trpeza po tradicionalnim pravilima

Kada je reč o prazničnoj trpezi, Lidija ne odstupa od srpskih običaja i domaćih specijaliteta. Iako ne jede meso, tradicionalna jela uvek imaju svoje mesto na njenom stolu.

- Kad bih se ja pitala mesa nikad ne bi bilo, pošto ja ne jedem meso. Mislim da je moj specijalitet suva punjena paprika sa pirinčem, to je nešto što ja volim. Veoma poštujem tradiciju i naše običaje, trudim se da sa porodicom i prijateljima to i održim i da na trpezi budu srpska jela, od sarme, paprike, pasulja prebranca, pečenja, sira, kajmaka. Više pribegavam toj tradicionalnoj kuhinji nego modernijoj.

Lidija Vukićević Foto: Kurir Televizija

Spoj tradicije i umetničkog duha

Za Lidiju Vukićević, proslava krsne slave nije samo verski običaj, već i izraz ljubavi prema domu, porodici i stvaralaštvu. Njena posvećenost detaljima pokazuje da se umetnički duh može preneti i na najintimniji prostor – dom u kojem se neguje i duhovnost i lepota.

