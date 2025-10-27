Slušaj vest

Glumica Iskra Brajović, ćerka poznatog glumca Voje Brajovića, danas obeležava porodičnu slavu – Svetu Petku. Tim povodom oglasila se na svom Instagram profilu, gde je podelila dirljiv trenutak iz porodičnog doma.

Na fotografiji koju je objavila vidi se kako pozira sa naslednikom Aronom, koji je rođen u oktobru prošle godine. Iskra je za ovu priliku nosila lepršavu haljinu sa blagim prorezom ispod grudi, a uz sliku je napisala: "Gospodin domaćin slave, i ja", dodajući emotikon srca.

Porodični mir i pomirenje sa suprugom

Glumica Iskra Brajović sa sinom Aronom Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

Iskra je pre četiri godine prošla kroz razvod od supruga Siniše, ali, kako je nedavno otkrila, njih dvoje su ponovo pronašli zajednički jezik i obnovili svoj odnos. Pomirenje, kako kaže, došlo je nakon što su oboje prošli kroz “ispit zrelosti”.

„Od početka smo tim u vaspitanju Ines. Čak i kad se ljudi u svemu ne slažu, pred detetom su majka i otac jedno biće, i to tako mora da bude. Nevezano od toga da li nečiji mama i tata žive pod istim krovom ili ne, da li se vole ili ne. Ines je prirodno više vezana za mene, u jednom periodu, koji je trajao skoro tri godine, mi smo živele same, dok smo Siniša i ja polagali neke ispite zrelosti sami kod sebe, i tada se vezala za mene“, objasnila je glumica.

1/6 Vidi galeriju Glumica Iskra Brajović ćerka je glumačke legende Voje Brajovića Foto: Privatna Arhiva

Dodala je i da joj prija što ćerka najradije provodi vreme sa njom:

„Sada bez obzira na širok spektar ljudi i dece koji je okružuju, ona radije bira da provodi vreme sa mnom. A meni to ne smeta, jer će, dok trepnem, doći dan kada neću moći ni u letu da je poljubim, zato sad uživam u svakoj nežnosti.“

Pogledajte video: Iskra Brajović zapušila usta hejterima